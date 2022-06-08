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رئيس التحرير
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تعليم

فخر لمصر والقارة السمراء

جامعة الجلالة: لدينا 27 برنامجاً دراسياً.. واستقبلنا وفودًا من الجامعات النيجيرية والسودانية

جامعة الجلالة ـ أرشيفية
جامعة الجلالة ـ أرشيفية

أكد  الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن الجامعة فخر لمصر وشهدت استقبال وفود من الجامعات النيجرية والجامعات السودانية في إطار فعاليات المؤتمر الطبي الإفريقي، حيث أعربوا خلال زيارتهم عن فخرهم بوجود جامعة الجلالة في قارة إفريقيا.
وقال محمد الشناوي، في لقاء تليفزيوني مساء أمس الثلاثاء، إن جامعة الجلالة نجحت وفي أقل من عامين في ضم 14 مجالاً، و27 برنامجاً دراسيًا، وضمت أكثر من 2900 طالب، مؤكدا أن جميع البرامج الحديثة متوفرة.
وتابع القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أنه كان من المهم أن ترتبط البرامج بالتطوير الذي تشهده الدولة المصرية، وتوفير الكوادر التي تستطيع تدريس تلك المناهج وخاصة الأجنبية.
جدير بالذكر أن جامعة الجلالة تعد إحدي الجامعات الأهلية الجديدة، التي تم افتتاحها منذ عامين بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظاما تعليمياً عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.
كما تضم 4 مشاريع عملاقة؛ وهي مستشفى الجلالة الجامعي الذي سيخدم المنطقة بأكملها، ومركز وقاعة مؤتمرات كبرى لاستقبال المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى سكن جامعي فندقي، مما يجعلها منطقة جذب سياحي وتعليمي وعلاجي في ذات الوقت.

مصر السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي القارة السمراء محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة المؤتمر الطبي الافريقي 27 برنامجا

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