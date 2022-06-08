إفرو: النهاية قربت .. هل حقا سرطان القلب ليس له علاج؟

أعلن مطرب الراب المصري إفرو منذ عدة أيام إصابته بمرض سرطان القلب كما كتب فى تدوينه له على مواقع التواصل الاجتماعي ما يشير لا قتراب النهاية والموت .. فهل يستحيل علاج سرطان القلب؟ وهل الموت أمر حتمى؟



بالرغم من أنه من أندر أنواع الأورام إلا أن لإصابة بـ سرطان القلب لا تعنى الموت الحتمى ولكن في بعض الحالات لا يتم الشفاء من المرض نهائيا ولكن ما يحققه علاج سرطان القلب هو إدارة الأعراض وتقليل حدتها وأضرارها والحفاظ على حياة الإنسان بالإضافة إلى أنه فى بعض الحالات يحدث شفاء دائم من سرطان القلب ولكن إهمال العلاج يعجل بالوفاة.

ووفقا لما جاء فى موقع “medindia” غتوجد طرق عديدة لعلاج سرطان القلب أبرزها ما يلي:

إجراء جراحة لإزالة السرطان والحفاظ على عمل القلب وعادة ما يكون الاستئصال الكامل غير ممكن لسرطانات القلب الأولية و قد يكون زرع القلب خيارًا في حالات مختارة

قد تخضع سرطانات القلب التي لا يمكن إزالتها بالكامل من خلال الجراحة للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي لتدمير الخلايا السرطانية وتقليل الأعراض

يمكن أن يعالج العلاج الكيميائي سرطان القلب عن طريق تدمير الخلايا السرطانية

والالتزام ببعض النصائح غذائية للمحافظة على الحالة التغذوية للمريض

الحصول على الرعاية التلطيفية لتحسين الأعراض في الحالات الخطيرة

العلاج الطبيعي لتحسين القوة والقدرة على التحمل والقدرة الوظيفية