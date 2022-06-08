بضمانات من 4 دول.. تفاصيل حزمة البنك الدولي المالية الجديدة لأوكرانيا

أقر البنك الدولي موافقته على حزمة تمويل إضافي بقيمة 1.49 مليار دولار لأوكرانيا، وفق ما ذكرت صحف دولية وذلك في دعم كبير للبلد الذي مزقته الحرب .

ذكر البنك أن التمويل الجديد يعد جزءا من حزمة دعم تبلغ قيمتها أكثر من 4 مليارات دولار ستساعد في دفع أجور الحكومة والأخصائيين.

وقال البيان إن الحزمة التمويلية مدعومة بضمانات تمويل من بريطانيا وهولندا وليتوانيا ولاتفيا.

وقد تم بالفعل دفع ما يقرب من ملياري دولار من إجمالي التمويلات التي تم التعهد بها لأوكرانيا.

وقال البنك إن الأموال ستساعد أيضًا في دعم محفظة مشروعات البنك الدولي في أوكرانيا ، بما في ذلك مشاريع "إمدادات المياه ، والصرف الصحي ، والتدفئة ، والطاقة ، وكفاءة الطاقة ، والطرق ، والحماية الاجتماعية ، والتعليم ، والرعاية الصحية".



في أواخر أبريل ، قدرت وزارة المالية الأوكرانية أنه تتكلف 5 مليارات دولار شهريًا على المدى القريب للحفاظ على عمل اقتصاد البلاد.