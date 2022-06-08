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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط لحوم خنزير وأسماك فاسدة خلال حملة بيطرية بالغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

شنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، حملة بالتنسيق مع مباحث التموين، على المطاعم وأماكن تخزين وبيع اللحوم بالغردقة، تنفيذا لتكليف الدكتور محمد البراوي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر.

تمكنت الحملة التي ترأسها مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، والدكتورة رشا البكرى رئیس قسم التفتيش علي اللحوم، بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط 80 کيلو جرام لحوم خنزير ومصنعات من لحوم بقرية وأسماك غیر صالحة للاستخدام الآدمي.

وتم تحرير محاضر للمخالفین و تقديمها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم

وفى سياق آخر واصلت الإدارة العامة للطلائع بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، تنفيذ فعاليات الفوج الثالث عشر للمعسكرات الصيفية، والمقامة بالمدينة الشبابية بمدينة الغردقة بمشاركة محافظتي قنا والواحات البحرية، حتى غدا الأربعاء.

تضمن البرنامج زيارة متحف الأحياء المائية، ونشاط بحر، وجولة حرة بالممشي السياحي، والاستمتاع بشاطئ المدينة الشبابية، ومهرجان الألوان، وزيارة متحف الغردقة للآثار، وجولات حرة بمارينا وشارع شيرى، ونشاط رياضي.

البحر الأحمر مدينة الغردقة الشباب والرياضة الطب البيطري مباحث التموين التموين مديرية الطب البيطري

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