تواصل أعمال رفع الرمال بكورنيش العريش

واصل مجلس مدينة العريش شمال سيناء، تنفيذ حملة نظافة الشاطئ ورفع الرمال الموجودة بجوار جسم الكورنيش البحري بالبلدوزر واللوادر وكذلك تركيب كشافات إنارة .



يأتي هذا في إطار الاستعداد لفصل الصيف وتوفير المناخ الملائم لرواد الشاطئ وزوار العريش الوافدين والمقيمين .



و قال اللواء أسامة احمد عفش رئيس مدينة العريش، انه تم صيانة الكابلات وإصلاح الاعطال للتاكد من سلامتها .



كما تم تشغيل (٢٦) كشاف من الموجودة علي كورنيش المساعيد ، وكذلك منطقة غرناطه ،بعد إجراء أعمال صيانة لها.

فريق عمل

كما تم تعين فريق عمل من قسم الاشغالات يالمجلس لضبط الخيول والجمال وتحرير محاضر بيئة لاصحابها ومصادرة الحيوانات وأيداعها الطب البيطري .



وقد تم التنبية علي احد المواطنين ونظرا لجهلة بالتعليمات تم اعفاؤه بمعرفه رئيس المجلس .

كما وجهه رؤساء مناطق الخدمات في نطاق الاعمال الساحل والمساعيد للاشراف العام علي كافة الاعمال وعلي ادارة تحسين البيئه توجية شركة النظافه ومعداتها لانهاءالمراحل الاخيرة للشكل العام .