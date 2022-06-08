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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استشهد بقفشة.. فييرا :إنبي لديه تاريخ في صناعة اللاعبين الموهوبين |فيديو

صدى البلد

كشف جورفان فييرا المدير الفني لفريق إنبي سبب موافقته على عرض تدريب الفريق البترولي.

قال فييرا في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إنبي النادي رقم 25 في حياتي، وهذا يعني أنني تعاملت مع العديد من الرؤساء". 

أضاف: "أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي محترف للغاية، ويعلم ماذا يريد على المدى القصير وكذلك المدى البعيد". 

وواصل: "وجدت أن إنبي يخصص اهتماما مميزا للاعبين الشباب وهذا أمر رائع ساهم في تحفيزي على تولي المهمة الفنية للفريق الأول". 

وأشار: "إنبي لديه تاريخا في صناعة اللاعبين المميزين، يُعتبر من الأندية التي تصنع وتُعد اللاعبين الموهوبين". 

وختم حديثه قائلا: "محمد أبو جبل خرج من إنبي ومحمد مجدي قفشة وأحمد المحمدي، العديد من اللاعبين الموهوبين خرجوا من إنبي". 

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