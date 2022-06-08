سفيرنا في جوبا يبحث سبل تطوير التعاون الثنائي مع وزير خارجية جنوب السودان

التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، وزير الخارجية والتعاون الدولي "ماييك دينج"، حيث تطرق اللقاء لتطورات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

وأكد السفير المصري على قوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية، مُستعرضاً مجمل تطورات التعاون الثنائي بين الدولتين في المجالات المختلفة، بما في ذلك التعليم والصحة والشباب والرياضة.

كما تناول "عبد القادر" المراحل الحالية للمشروعات المصرية بجنوب السودان، وسبل دفعها للأمام والإسراع بتنفيذها.

من جانبه، أعرب "ماييك" عن الشكر والتقدير للجهود المصرية المختلفة في هذا الصدد، مؤكداً على اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية مع مصر، ومشيراً إلى العزم على بذل الجهود اللازمة للدفع بالعلاقات الثنائية.

كما تناول اللقاء العلاقات السياسية بين الدولتين والدعم المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا تبادل التأييد داخل أروقة المنظمات الدولية والإقليمية.