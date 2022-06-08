ماجي مرجان: قصة روماني من فيلم من وإلي مير الأكثر تأثيرا

أكدت المخرجة ماجي مرجان انها قامت بتصوير عدد كبير من القصص ضمن أحداث فيلمها الوثائقي من وإلي مير ، إلا أنها اختارت من تحدثوا من قلوبهم عن تجربتهم .

وتابعت ماجي مرجان في تصريحات خاصة لموقع كاميرا صدى البلد، أن قصة طفل يدعي روماني، من اكثر الحكايات التي أثرت فيها، مؤكدة ان القصه تم تصويرها في السنوات الأولى من تصوير الفيلم والذي استغرق 12 عاما.

وقالت ماجي مرجان: هناك بعض الأشياء التي استفدت منها خلال تصوير الفيلم حيث تأكدت أن الأشخاص أهم الأماكن والبيوت، بالإضافه إلى أن الاستماع إلى حكايات الأشخاص أمر في غاية الأهمية .

من وإلى مير" فيلم تسجيلي طويل تم تصويره خلال الاثني عشر عاما الماضية، حيث تذهب المخرجة لتزور مير القرية التي ولد فيها أجدادها، المكان الذي تركوه لكن ظلوا مرتبطين به، ولكن حينما تزور مير حاليًا تكتشف مكاناً يريد أغلب سكانه أن يتركوه.

مير اسم قرية تقع في صعيد مصر، وتحديداً في محافظة أسيوط وقريبة من مركز القوصية، وحرصت المخرجة ماجي مرجان على أن يعرض الفيلم أولاً في مهرجان مصري صعيدي، وعندما اقتربت من الانتهاء من المونتاج سألت في البداية عن ميعاد مهرجان أسوان الدولي، وأحست أنه من المناسب أن يعرض الفيلم أولاً هناك، فكان أول مكان طرقت بابه هو مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

ماجي مرجان مخرجة مصرية بدأت الإخراج من خلال الفيلم التسجيلي "الصورة" عام ٢٠٠٦، ثم اتجهت للأفلام الروائية متوسطة الطول من خلال فيلم "منهم فيهم"، الذي عرض في مهرجان أبو ظبي السينمائي ومهرجان سان فرانسيسكو‫ للفيلم العربي، أما فيلمها الروائي الطويل الأول فكان "عشم" عام ٢٠١٣، الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان سينما الشرق بجينيف وأيضًا جائزة أفضل إخراج وأفضل مونتاج في مهرجان مالمو بالسويد‫ وجائزة جمعية النقاد للعمل الأول في مصر.