ماجي مرجان: من وإلى مير أستغرق 12 عاماً وجدتي وراء فكرة الفيلم

أكدت المخرجة ماجي مرجان ان فيلمها الوثائقى من وإلى مير ، أستعرق تصويره ما يقرب من 12 عاماُ .

وتابعت المخرجة ماجي مرجان فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : ان مير تعد فى صعيد مصر ، وهى البلد التى نشأت فيها جدتها ، الا انها شخصياً لم تكن قد زارت البلد قبل تصوير الفيلم ، حيث ان جدتها انتقلت الى مدينة الإسكندرية .

وأضافت المخرجة ماجي مرجان قائلة : من كثرة حكايات جدتي الشيقة عن قرية “مير” روادتني رغبة فى الذهاب الى هناك .

"من وإلى مير" فيلم تسجيلي طويل تم تصويره خلال الاثني عشر عاما الماضية، حيث تذهب المخرجة لتزور مير القرية التي ولد فيها أجدادها، المكان الذي تركوه لكن ظلوا مرتبطين به، ولكن حينما تزور مير حاليًا تكتشف مكاناً يريد أغلب سكانه أن يتركوه.

مير اسم قرية تقع في صعيد مصر، وتحديداً في جنوب القاهرة، في محافظة أسيوط وقريبة من مركز القوصية، وحرصت المخرجة ماجي مرجان أن يعرض الفيلم أولاً في مهرجان مصري صعيدي، وعندما اقتربت من الانتهاء من المونتاج سألت في البداية عن ميعاد مهرجان أسوان الدولي، وأحست أنه من المناسب أن يعرض الفيلم أولاً هناك، فكان أول مكان طرقت بابه هو مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

ماجي مرجان مخرجة مصرية بدأت الإخراج من خلال الفيلم التسجيلي "الصورة" عام ٢٠٠٦، ثم اتجهت للأفلام الروائية متوسطة الطول من خلال فيلم "منهم فيهم"، الذي عرض في مهرجان أبو ظبي السينمائي ومهرجان سان فرانسيسكو‫ للفيلم العربي، أما فيلمها الروائي الطويل الأول فكان "عشم" عام ٢٠١٣، الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان سينما الشرق بجينيفا وأيضًا جائزة أفضل إخراج وأفضل مونتاج في مهرجان مالمو بالسويد‫ وجائزة جمعية النقاد للعمل الأول في مصر.