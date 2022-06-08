هواوي تكشف النقاب عن أفضل 10 ابتكارات ستغير مجرى العالم

نظمت مدينة شينزن الصينية، مؤتمر عالمي للابتكار وحماية براءات الاختراع.

وكشفت هواوي النقاب عن الابتكارات الحائزة على جوائز "أفضل عشرة ابتكارات" أنها ثورية غير مسبوقة وستسهم في تغيير مجرى مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس وتفتح آفاقاً جديدة أمام تجربة المستخدم.

صممت الجوائز بأسلوب فريد يمكنها من التعرف بدقة على الابتكارات التي يمكن الاعتماد عليها لطرح سلسلة منتجات جديدة وإضافة مميزات تجارية جديدة على منتجات حالية ستسهم في تعزيز القيمة المضافة لمنتجات الشركة وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عموماً.

تراوحت الابتكارات التي فازت بالجوائز بين شبكات الاتصالات العصبية التي ستسهم بشكل استثائي في الحد من استهلاك طاقة الحوسبة، وشبكات "الحدقة البصرية" التي توفر قدرات ومميزات غير مسبوقة لشبكات الألياف البصرية التي تم تصميمها لمساعدة شركات الاتصالات على إدارة موارد الشبكة والحد من الوقت والتكاليف اللازمة لنشر النطاق الترددي العريض.

وجاء الإعلان عن الابتكارات الجديدة في إطار سياسة الانفتاح التي تتبعها الشركة على مستوى العالم لمشاركة ابتكاراتها ورفع سقف الجهود الدولية لحماية الملكيات الفكرية الخاصة بالابتكارات التقنية، والتي تقول هواوي بأنها من أهم محاور استراتيجية بناء النظام الإيكولوجي التقني المطلوب في العالم لصالح مستقبل البشرية جمعاء. وفي هذا الصدد، قال سونغ ليوبينغ، كبير المسؤولين القانونيين في هواوي: "حماية الملكية الفكرية من المقومات الأساسية لحماية الابتكار. ونحن نتعاون مع الشركات التقنية بشكل منفتح وشفاف من خلال ترخيص براءات الاختراع والتقنيات التي نبتكرها من أجل مشاركة ابتكاراتنا مع العالم. ونتطلع أن يسهم هذا النهج في تعزيز إنتاج الابتكارات ودفع عجلة التطور التقني ووضع التكنولوجيا في متناول الجميع".

وكانت هواوي قد حققت مع نهاية عام 2021 أكثر من 110.000 براءة اختراع في أكثر من 45.000 عائلة لبراءات اختراع. وحصلت على براءات اختراع أكثر من أي شركة أخرى في الصين وقدمت أكبر عدد من طلبات براءات الاختراع لدى مكتب براءات الاختراع في الاتحاد الأوروبي. كما جاءت هواوي في المرتبة الخامسة في براءات الاختراع الجديدة في الولايات المتحدة. وعلى مدار خمسة أعوام متتالية، حققت المرتبة الأولى في جميع أنحاء العالم في طلبات براءات الاختراع التي تم تقديمها إلى معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع.

وقال آلان فان، رئيس قسم حقوق الملكية الفكرية في هواوي أنه تم الاعتراف بقيمة براءات اختراع الشركة على نطاق واسع، لا سيما في المعايير المعتمدة مثل الهواتف الخلوية وأجهزة الواي فاي وصيغ الصوت والفيديو. وأنه على مدار الأعوام الخمس الماضية، حصل أكثر من 2 مليار هاتف ذكي على رخصة براءات اختراع الجيلين الرابع والخامس من هواوي. ويتم تسليم حوالي 8 ملايين سيارة متصلة وحائزة على براءات اختراع من هواوي للمستهلكين سنوياً".

وأضاف فان: "حصلت أكثر من 260 شركة - توفر 1 مليار جهاز - على رخص براءات اختراع هواوي HEVC من خلال مجموعة براءات الاختراع". وأكد أن الشركة تجري مناقشات لتوفير وسيلة لمنح براءات الاختراع الجديدة التي يمكنها توفير وصول سريع إلى براءات اختراع هواوي لأجهزة الواي فاي.

وأوضح مانويل ديسانتيس، النائب السابق لرئيس مكتب براءات الاختراع الأوروبي في كلمته بالمؤتمر أنه على ضوء المتغيرات والتطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها عالمنا، لم يعد عدد براءات الاختراع المسجلة أو الابتكارات الأمر الأكثر أهمية، بل وجوب ضمان نظام الملكية الفكرية للابتكارات تحقيق الحماية الفعلية للابتكارات التي تستحق ذلك بناء على تحقيقها لقيمة فعلية".

وذكر مسؤولي هواوي خلال المؤتمر بأن الشركة تناقش برامج الرخص المشتركة لاختراعات الجيل الخامس مع خبراء الترخيص والجهات الرائدة في براءات الاختراع في القطاع التقني. وأن الشركة تتعاون مع شركات إدارة رخص براءات الاختراع لتوفير رخص "one-stop" للمعايير السائدة.

وأشاد ليو هوا، مدير مكتب المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الصين بجهود هواوي المتواصلة لتعزيز الابتكار بقوله: "نتطلع إلى مواصلة هواوي لجهودها في المنافسة على المستوى العالمي من خلال تركيزها على الابتكار".

ويعتبر هذا الحدث ثالث حدث مخصص للابتكار والملكية الفكرية تنظمته هواوي كجزء من ممارساتها الابتكارية التي تعتبر ثمرة جهودها واستثماراتها الضخمة في مجال البحث والتطوير، حيث تستثمر الشركة سنوياً أكثر من 10% من إيرادات مبيعاتها في البحث والتطوير.. وفي عام 2021، بلغت استثماراتها في البحث والتطوير 22.4 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 22.4% من إيراداتها السنوية الإجمالية. ووصلت نفقات البحث والتطوير ونسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى أعلى مستوياتها على مدار الأعوام العشر الماضية. وجاءت في المرتبة الثانية على لائحة الاتحاد الأوروبي للاستثمار في البحث والتطوير الصناعي لعام 2021. وعلى مدار العقد الماضي، تجاوزت استثمارات هواوي في البحث والتطوير 132 مليار دولار أمريكي.