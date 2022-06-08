الأرصاد تحذر المواطنين: درجات الحرارة قد تصل لـ 44

يسود طقس شديدة الحرارة على كافة أنحاء مصر خلال الفترة الحالية وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الحارة على كافة الأنحاء الشمالية للبلاد من أمس الإثنين، مستمرًا حتى نهاية الأسبوع الجاري، ليكون الطقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ومع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة على كافة أنحاء الجمهورية.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلاً على كافة الأنحاء.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو.