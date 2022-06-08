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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تحذر المواطنين: درجات الحرارة قد تصل لـ 44

تحذير عاجل من الأرصاد
تحذير عاجل من الأرصاد .. درجات الحرارة تصل ل٤٤

يسود طقس شديدة الحرارة على كافة أنحاء مصر خلال الفترة الحالية وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الحارة  على كافة الأنحاء الشمالية للبلاد من أمس الإثنين، مستمرًا حتى نهاية الأسبوع الجاري، ليكون الطقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

 

ومع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة على كافة أنحاء الجمهورية.

 
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلاً على كافة الأنحاء.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو.

طقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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