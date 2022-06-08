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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب أثيوبيا: غياب صلاح لن يؤثر على منتخب مصر

مصر
مصر

أكد ووبيتو أباتي، المدير الفني لمنتخب أثيوبيا، أن منتخب مصر فريق جيد، وغياب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، لن يؤثر عليه.

 

وقال ووبيتو أباتي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: “منتخب مصر لديه عدد كبير من اللاعبين الجيدين، غياب بعض النجوم لن يؤثر على أدائه، ولا يعطينا الأفضلية في المباراة”.

 

وتابع: “منتخب مصر خاض نهائي كأس أمم أفريقيا، وخسر في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022، كذلك لعب بشكل جيد أمام غينيا واستحق الفوز، لذلك هو فريق جيد”.

 

واختتم: “كما أنه يملك تاريخًا كبيرًا في كرة القدم، ونحن نحترمه، لكن أيضًا نحن نملك لاعبين جيدين وصغار في السن”.

يذكر أن منتخب مصر قد فاز على نظيره غينيا بهدف للاشئ، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

مدرب اثيوبيا ووبيتو اباتي اثيوبيا مصر تضفيات أمم إفريقيا

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