عاجل
لطيفة لـ زياد رحباني: تفاؤلك يزبدني أمل في لبنان لورا شريف بطلة الزمالك والجمهورية تحصد ذهبية جمباز الأيروبيك قبل إطلاق نايل سات 301.. خبراء فى علوم الفضاء يوضحون مميزات القمر الصناعي.. ويؤكدون: استثمار حقيقي لمصر ضمن مشروعات التنمية المستدامة وزير الرياضة: نتبع النظام الشمولي في رعاية اللاعبين لتحقيق الميداليات الأولمبية الحكومة: مستعدون لتبني كل المحفزات لزيادة عدد السائحين.. ونواب يطالبون بضرورة وضع خطة ترويجية وحملات توعية للمواطنين بكيفية التعامل مع الأجانب في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

أحمد زاهر
أحمد زاهر

** لم استعن بدوبلير.. وضيوف الشرف لم يحصلوا على أجر 

** "البلوك" لمن يتجاوز على السوشيال ميديا.. وهناك حملة لتشويه الفنانين

يخوض الفنان أحمد زاهر تجربة جديدة من خلال فيلم فارس الذي يعتبر أول بطولة مطلقة له، وتدور أحداثه حول شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال، مثل رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث فى إطار تشويقى.

فيلم «فارس» بطولة حسين فهمي، منة فضالي، أحمد زاهر، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

ألتقى موقع "صدى البلد" بالفنان أحمد زاهر وكشف لنا عن كواليس العمل والصعوبات التي واجهها، وسر دخوله المستشفى، كما تحدث عن اختيار ابنته ملك للتواجد معه، وطريقه تعامله مع انتقادات السوشيال ميديا.
 

ردود الفعل 

تحدث الفنان  أحمد زاهر عن ردود الفعل التي استقبلها على الفيلم وقال :" كل من شاهد الفيلم أعجب به كثيرا، وتلقيت إشادات من عدد من الفنانين والمطربين، منهم حميد الشاعري وبذلنا مجهودا كبيرا بالعمل حتى يخرج بشكل صادق وينال إعجاب الجمهور".

كمال أجسام 

احتاج الفيلم من "زاهر" تحضير كبير ويقول": اتدرب كمال اجسام منذ ان كنت في مسلسل لؤلؤ، وظهر هذا في شكل الملابس التي ارتديها وجلست عاما ونصف اتدرب تدريبات مكثفة من اجل شخصيتي بفارس وكان اندرو ماكينزي يأتي الي منزلي لنتدرب على مشاهد الأكشن.

ضيوف الشرف

وحرص أحمد زاهر على توجيه الشكر الي ضيوف الشرف الذين تواجدوا بالعمل وقال: "بذلوا مجهودا كبيرا في العمل ورفضوا الحصول على أجر”.

أحمد زاهر: نور الشريف معلمي.. وإهداء فيلم فارس لروحه لا يوفيه حقه

أحمد زاهر: ابنتي ملك أبهرتني بأدائها في فيلم فارس

مشاركة ملك

كما علق على مشاركة ابنته ملك في العمل مؤكدا انه ليس له دخل بتواجدها.

وقال: "المخرج رؤوف عبد العزيز اختار ملك لأنها تشبهني، وقال لي انها الأفضل لهذا الدور، وأبهرتني وقدمت الدور بشكل رائع.

صعوبات

وعن الصعوبات التي واجهته في الفيلم قال "العمل به كثير من مشاهد الأكشن وتنفيذها لم يكن سهلا واصيبت كثيرا بسبب تلك المشاهد فقد تعرضت لالتهاب رئوي حاد بسبب الدخان ووجدت نفسي اكح دم اسود وذهبت على الفور الى المستشفى واجريت فحوصات ومر الأمر بسلام وكنت حريصا على ألا استعن بدوبلير فقد كان المهم بالنسبة لي ان تخرج الشخصية بشكل محترم.

نقد السوشيال ميديا

كشف الفنان احمد زاهر طريقة تعامله مع تجاوزات السوشيال ميديا، وقال ":لا اشتبك ف"البلوك" اصبح الحل، ومن يتجاوز بشكل كبير اذهب الي شرطة الانترنت واقوم بعمل محضر ليكون الشخص عبره ولا يتكرر الأمر.

تنمر

وأوضح أحمد زاهر ان الفنان المصري يتعرص لتنمر شديد وحمله تشويه ممنهجة ويقول": منذ شهور وهناك حملة ممنهجة  لتشويه صورة الفنانين واتعجب من هذا الأمر، ونحن سفراء لبلدنا ويجب الا يحدث معنا هذا.

أعمال قادمة

وعن أعماله القادمة قال: "حاليا اتابع ردود الفعل على فيلم فارس وهناك عدد من السيناريوهات اقرأها للفترة المقبلة.

مسلسل لؤلؤ السوشيال ميديا صلاح عبدالله منة فضالي إيمان العاصي ملك احمد زاهر احمد زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

ديانا حداد بصورة من الكعبة.. ومدير أعمالها: أسلمت بقالها سنين

شوبير يعلن عدم مشاركة الزمالك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

مهيب عبدالهادي: الاتجاه لتكليف سامي قمصان بمهمة المدرب مؤقتا بالنادي الأهلي

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 18 يسجل 860 جنيها

بعد تصريحات موسيماني| الأهلي يبدأ مناقشة سير ذاتية لمدربين أجانب ..تعرف عليهم

فرج عامر: الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة

موضوعات متعلقة

تفاصيل حفل نانسي عجرم فى قبرص .. صور

قصة زواج محمود مرسي وسميحة أيوب.. نوستالجيا

أصالة تحيي حفلا غنائيا مع رحمة رياض في الكويت.. 10 يونيو

وزيرة الثقافة تطلق إشارة إعادة تشغيل مسرح الغد بعد تطويره

أحمد زاهر: البلوك لمن يتجاوز على السوشيال ميديا| خاص

بعد طرح البرومو الدعائي.. أحمد المرسي يتحدث عن صعوبات كيرة والجن| خاص

الغموض والإثارة يسيطران على البوستر الدعائي لفيلم كيرة والجن

مين كان سبب .. المطرب مسلم يطرح أحدث أغانيه

ترشيحاتنا

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

حكم رعاية والد الزوج في الإسلام .. إحسان أم واجب؟

ذكرى وفاة النبي محمد.. ودع الدنيا بـ6 كلمات وحدثت معجزة أثناء غسله

خروج والد شاكيرا من المستشفى وعودته للمنزل

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

شولتز: ألمانيا اتخذت قرارًا تاريخياً بتزويد أوكرانيا بالأسلحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

عمره 98 مليون عام.. فريق دولي يكتشف ديناصور هابيل بالمنصورة

فيديو

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

ديانا حداد أمام الكعبة.. ومدير أعمالها: أسلمت بقالها سنين "فيديوجراف"

جلسة شاي وساندويتش مربّى.. مواقف وطرائف الملكة اليزابيث مع الدب بادينجتون.. شاهد

عدلي القيعي: كرة القدم تعيش حالة من الفوضى.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ