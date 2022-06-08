أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

** لم استعن بدوبلير.. وضيوف الشرف لم يحصلوا على أجر

** "البلوك" لمن يتجاوز على السوشيال ميديا.. وهناك حملة لتشويه الفنانين

يخوض الفنان أحمد زاهر تجربة جديدة من خلال فيلم فارس الذي يعتبر أول بطولة مطلقة له، وتدور أحداثه حول شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال، مثل رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث فى إطار تشويقى.

فيلم «فارس» بطولة حسين فهمي، منة فضالي، أحمد زاهر، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

ألتقى موقع "صدى البلد" بالفنان أحمد زاهر وكشف لنا عن كواليس العمل والصعوبات التي واجهها، وسر دخوله المستشفى، كما تحدث عن اختيار ابنته ملك للتواجد معه، وطريقه تعامله مع انتقادات السوشيال ميديا.



ردود الفعل

تحدث الفنان أحمد زاهر عن ردود الفعل التي استقبلها على الفيلم وقال :" كل من شاهد الفيلم أعجب به كثيرا، وتلقيت إشادات من عدد من الفنانين والمطربين، منهم حميد الشاعري وبذلنا مجهودا كبيرا بالعمل حتى يخرج بشكل صادق وينال إعجاب الجمهور".

كمال أجسام

احتاج الفيلم من "زاهر" تحضير كبير ويقول": اتدرب كمال اجسام منذ ان كنت في مسلسل لؤلؤ، وظهر هذا في شكل الملابس التي ارتديها وجلست عاما ونصف اتدرب تدريبات مكثفة من اجل شخصيتي بفارس وكان اندرو ماكينزي يأتي الي منزلي لنتدرب على مشاهد الأكشن.

ضيوف الشرف

وحرص أحمد زاهر على توجيه الشكر الي ضيوف الشرف الذين تواجدوا بالعمل وقال: "بذلوا مجهودا كبيرا في العمل ورفضوا الحصول على أجر”.

مشاركة ملك

كما علق على مشاركة ابنته ملك في العمل مؤكدا انه ليس له دخل بتواجدها.

وقال: "المخرج رؤوف عبد العزيز اختار ملك لأنها تشبهني، وقال لي انها الأفضل لهذا الدور، وأبهرتني وقدمت الدور بشكل رائع.

صعوبات

وعن الصعوبات التي واجهته في الفيلم قال "العمل به كثير من مشاهد الأكشن وتنفيذها لم يكن سهلا واصيبت كثيرا بسبب تلك المشاهد فقد تعرضت لالتهاب رئوي حاد بسبب الدخان ووجدت نفسي اكح دم اسود وذهبت على الفور الى المستشفى واجريت فحوصات ومر الأمر بسلام وكنت حريصا على ألا استعن بدوبلير فقد كان المهم بالنسبة لي ان تخرج الشخصية بشكل محترم.

نقد السوشيال ميديا

كشف الفنان احمد زاهر طريقة تعامله مع تجاوزات السوشيال ميديا، وقال ":لا اشتبك ف"البلوك" اصبح الحل، ومن يتجاوز بشكل كبير اذهب الي شرطة الانترنت واقوم بعمل محضر ليكون الشخص عبره ولا يتكرر الأمر.

تنمر

وأوضح أحمد زاهر ان الفنان المصري يتعرص لتنمر شديد وحمله تشويه ممنهجة ويقول": منذ شهور وهناك حملة ممنهجة لتشويه صورة الفنانين واتعجب من هذا الأمر، ونحن سفراء لبلدنا ويجب الا يحدث معنا هذا.

أعمال قادمة

وعن أعماله القادمة قال: "حاليا اتابع ردود الفعل على فيلم فارس وهناك عدد من السيناريوهات اقرأها للفترة المقبلة.