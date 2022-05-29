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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد زاهر: ابنتي ملك أبهرتني بأدائها في فيلم فارس

أحمد زاهر
أحمد زاهر

علق الفنان احمد زاهر على مشاركة ابنته ملك في فيلم فارس الذي يعرض حاليا في السينمات، مؤكدا انه ليس له دخل بمشاركتها فيه.

وقال "زاهر" في تصريحات لـ"صدى البلد": المخرج رؤوف عبد العزيز اختار ملك لأنها تشبهني، وقال لي انها الأفضل لهذا الدور، وأبهرتني وقدمت الدور بشكل رائع.

وسبق أن كشف الفنان أحمد زاهر عن ردود الفعل التي استقبلها على أحدث أعماله السينمائية "فارس" والمعروض حاليا بدور العرض.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" كل من شاهد الفيلم أعجب به كثيرا، وتلقيت إشادات من عدد من الفنانين والمطربين، منهم حميد الشاعري ونحن بذلنا مجهودا كبيرا بالعمل حتى يخرج بشكل صادق وينال إعجاب الجمهور".

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وروّجت ملك أحمد زاهر، لـ  فيلم فارس، ونشرت عدة صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ملك زاهر: "فارس بجميع دور العرض في مصر وقريبا جدا في الوطن العربي سعيدة وفخورة إني كنت جزء من العمل ده حقيقي استمتعت بالعمل مع كل ابطال الفيلم مبسوطة و طايرة بكل ردود الأفعال اللي جاتلي لحد دلوقتي بس هاستناكوا كلكوا تخشوا الفيلم و تقولولي انطباعكم انتوا كمان بحبكوا كلكوا".

فيلم فارس بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.


 

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