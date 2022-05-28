بالكاجوال.. ليلي زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ليلى زاهر في الصورة بإطلالة كاجوال جذابة مرتدية جاكت جينز، وتاركة خصلات شعرها منسابة على كتفها وظهرها، مما حازت علي إعجاب متابعيها .

وحققت ليلى أحمد زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان الماضي في مسلسل “في بيتنا روبوت” في دور البطلة مع هشام جمال وعمرو وهبة ومجموعة من الفنانين الشباب.

وثارت شائعات وأنباء قبل ذلك عن ارتباط ليلى أحمد زاهر بالفنان الشاب تيام مصطفى قمر، لكنها كانت مجرد شائعات بسبب الصداقة التي تجمع الثنائي وظهورهما مع بعضهما في أكثر من مرة.