برلماني: نحتاج إلى عوامل تسويقية قادرة على جذب السائحين لمصر

قال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب إن مصر تمتلك مقومات سياحية تدفعها بأن تكون من أكبر اقتصادات الدول، لافتًا إلى أنها تحتاج إلى عوامل تسويقية لاستغلال هذه المقومات بالشكل المطلوب لتحقيق ذلك.

وأكد “إدريس” لـ"صدى البلد"، السياحة تُعدّ واحدة من أسباب النشاط التجاري الذي يتأثّر بما يشتريه السيّاح من تحف فنيّة ومنتجات وطنية خلال زياراتهم، فهو من أهم القطاعات التى تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف السياحة وخصوصا بعد الأزمات العالمية التى تأثرت بها مصر والدول الآخرى، لافتا إلى أن مصر تمتلك ثلث آثار العالم بالإضافة إلى الأماكن السياحية المتميزة ويجب وضع خطة ترويجية ضخمة للسياحة المصرية لجذب أفواج ضخمة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأشاد النائب بمشروع مسار العائلة المقدسة، مؤكدًا أنه سوف يحدث انتعاشة ضخمة بقطاع السياحة وتحديدا السياحة الدينية، فمن المتوقع أن يكون مقصدا دينيا لجميع المسيحيين حول العالم، مشددا على ضرورة فتح أسواق جديدة في السياحة المصرية والتركيز على جذب مختلف الجنسيات حول العالم فالتنوع السياحي أصبح مطلوبا وخصوصا في هذه الفترة بعد أزمة روسيا واوكرانية.

جاء ذلك تعليقا على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى لقائه هذا الأسبوع مع ممثلى المكتب الاستشاري الذى أعد مسودة استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية، وما تضمنه النقاش حول تفاصيل الوثيقة من إشارة إلى عدد من المقترحات والأفكار التى يمكن أن يتم من خلالها زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وتعظيم عائدات السياحة.

زيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر



وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتبنى كل الإجراءات والمحفزات الممكنة لزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، خاصة أن أعداد السائحين الذين يزورون مصر كل عام، وحتى فى أفضل الفترات السياحية التى شهدتها البلاد، تظل غير متناسبة مع المعالم والمقاصد السياحية الضخمة والمتنوعة، والإمكانات والبنى التحتية، التى تمتلكها مصر.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن وزير السياحة والآثار عرض خلال الاجتماع جهود الوزارة لزيادة الحركة السياحية، وتعويض الانخفاض الذى حدث فى أعداد السائحين من روسيا وأوكرانيا نتيجة الأزمة الجارية.

وأوضح الوزير أن مجموعات العمل المعنية بمقترح استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية تعمل حالياً على وضع آليات التنفيذ، حيث من المأمول أن يسهم تطبيق هذه الاستراتيجية فى إحداث طفرة فى القطاع السياحى المصرى، خاصة إذا ما تم اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير طيران منخفض التكاليف، يتولى نقل السياح إلى مصر.

فى ذات السياق، استعرض وزير الطيران المدني الجهود التى تقوم بها الوزارة، والشركة الوطنية مصر للطيران فى تعزيز الحركة السياحية، بما فى ذلك تطوير المطارات المصرية والخدمات المختلفة المقدمة فى تلك المطارات.

وأضاف الوزير أنه بالرغم من الظروف الصعبة وغير المسبوقة التى يمر بها العالم، فإن مصر للطيران نجحت خلال العام المالي الجارى فى تحقيق مستهدفاتها، من خلال الالتزام الكامل بإجراءات الحوكمة وحسن إدارة الموارد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الطيران تطرق خلال الاجتماع أيضاً إلى عدد من المقترحات المتعلقة بآليات تسيير رحلات طيران منخفض التكاليف، وكذا التسهيلات الإضافية المقترح تقديمها فى المطارات المصرية، من أجل زيادة الحركة السياحية.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع تنسيقي بين وزير السياحة والآثار، ووزير الطيران، للاتفاق على الآليات المقترحة لتسيير رحلات طيران منخفض التكاليف، وغيرها من المحفزات والتيسيرات الأخرى، وإعادة العرض على رئيس الوزراء بمقترح متكامل مطلع الأسبوع القادم.

