أستاذ تخطيط عمراني: هناك طفرة بالإسكان لوجود المدن الذكية ..فيديو

قال الدكتور سعيد حسنين، أستاذ التخطيط العمراني، إنه تم العمل على وجود مناطق حضرية خاصة في مناطق الإسكان غير الآمن والمناطق العشوائية وأصبحت تليق بالمواطن المصري.

وأضاف سعيد حسنين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه حدث تطوير لعديد من الأماكن في مناطق الفسطاط وسور مجرى العيون وتل العقارب من أجل أن يعيش المواطن المصري حياه أفضل.

وتابع أستاذ التخطيط العمراني، أنه يوجد مليون وحدة سكنية، منها 420 الف وحدة تم تسليمها للمواطنين و280 الف تم العمل فيها، لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأشار سعيد حسنين إلى أنه أصبح هناك طفرة في مجال الإسكان، بوجود مدينة ذكية، وسيكون هناك 16 مدينة أخرى ستكون مدينة ذكية، تتعامل بالتكنولوجيا الحديثة.

