محافظ الإسكندرية: إجمالي المحاضر التموينية خلال شهر 941 ولا تهاون بصحة المواطنين

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأنه لا تهاون فيما يختص بصحة المواطنين وأن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه للتلاعب بصحة وأرواح المواطنين، مؤكدا أنه تم التشديد على مديرية التموين بالاستمرار في الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، موجها بتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والقيام بحملات مرورية مفاجئة للتأكد من عدم استغلال المواطنين باي شكل من الأشكال.

وأوضح الشريف أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها على الأسواق والمخابز البلدية خلال الشهر الماضي بلغت 941 محضرا، مشيرا إلى أن مديرية التموين وجميع الأجهزة الرقابية شنت العديد من الحملات الرقابية على مستوى أحياء المحافظة لضبط أي مخالفات تموينية، وأشار المحافظ أن مديرية التموين تعمل على توفير كافة السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تتناسب مع جميع الفئات.

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ومن جانبه، أشار المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن المديرية شنت خلال الشهر الماضي العديد من الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بنطاق الإدارات التموينية السبع، للتأكد من توفر السلع للمواطنين، ورصد أي مخالفات وتحرير محاضر لردع للمخالفين، لافتا بأن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها للمخابز البلدية المخالفة بلغت 561 محضر من بينها 221 محضر انتاج خبز ناقص وزن، و 6670 محضر للمخابز المخالفة للمواصفات بالإضافة إلى 115محضر عدم نظافة ادوات العجن، و 3 محاضر بيع بأزيد من السعر المقرر له و 34 محضر توقف بدون إذن مسبق.

وعن الحملات الرقابية على الأسواق والمحال؛ فقد أوضح سعد الله؛ بأن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها على الأسواق خلال الشهر الماضي قد بلغت 380 محضرا، من بينها 169 محضرا لعدم وجود شهادة صحية للبعض المحال، و 3 محاضر للمحال التي تبيع للمواطنين بأسعار زائدة، كما تم تحرير 153 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع، بالإضافة إلى 12 محضرا لوجود سلع مجهولة المصدر، و5 محاضر لمحال بدون ترخيص.