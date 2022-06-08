صورة نادرة تعيد المعتزلة نورمان أسعد للساحة| تفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة من حفل زفاف الممثل السوري ​أيمن زيدان​ والممثلة السورية المعتزلة ​نورمان أسعد​، تعود لأكثر من 38 عاماً.

الثنائي تزوجا بعد تقديمهما مسلسلهما الشهير "​يوميات جميل وهناء​"، ولكن لم يستمر الأمر طويلا وانفصلا ولكن ظل أصدقاء، وتعاونا مجدداً معاً في الجزء الثاني من المسلسل، بعنوان "​ألو جميل ألو هناء​".

نورمان أسعد ممثلة سورية تخرجت من كلية الحقوق ولكنها لم تعمل في المحاماة بل عملت بالتمثيل، ولها العديد من الأعمال الفنية المشهورة.



فاجأت نورمان أسعد جمهورها واختفت منذ عام ٢٠٠٧ ، وصرحت مصادر مقربة منها بأنها لن تعود مرة أخرى، للتمثيل وبعدها وضحت ذلك في مقابلة في إحدى الحفلات الخيرية.



ومن أشهر مسلسلاتها مسلسل السيرة العربية وقبض الريح والجوهرة،و الجذور لا تموت وكان ذلك العمل في عام 1993.