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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

سر طلب الفنانة آمال رمزي الحصول على لقب الدنجوان.. واسمها الحقيقي

الفنانة آمال رمزي
الفنانة آمال رمزي الدنجوان أحمد رمزي

أحد أطول نجوم الفن عملاً في الوسط الفني، الفنانة آمال رمزي، التي امتد تاريخها الفني من الستينيات، وحتى أخر أعمالها الفنية عام 2018 م،  فكانت تعشق الفن والتمثيل حتى أنها كانت تهرب من المدرسة وتذهب إلى السينما.

 

بدأت الفنانة آمال رمزي حياتها الفنية بعد حصولها على الشهادة الإعدادية، حيث ذهبت إلى الفنانة نادية لطفي التي قدمتها لأحد المخرجين ليجد لها دور فني، وطلب منها أن تؤدي أحد الأدوار ونجحت فيه من أول مرة، إلا أن اسمها الحقيقي لم يكن آمال رمزي فما سبب تغيير اسمها؟.

 

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الاسم الحقيقي للفنانة آمال رمزي

وُلدت الفنانة آمال رمزي في مدينة الإسكندرية عام 1939م،  واسمها الحقيقي «كمالات عباس نسيم»، وهو اسم تركي اختاره جدها لها، ولصعوبة نطق الاسم كان الجميع ينادوها باسم آمال، واتسمت بملامحها الغربية، وعشقت التمثيل منذ صغرها، فكانت تتمنى أن تصبح فنانة مشهورة مثل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وتقدمت مرات عديدة حتى تُصبح ممثلة لكن تم رفضها لصغر سنها، فكانت في الصف الثاني الإعدادي.

 

بعد أن أتمت كمالات دراستها المتوسطة عملت كموظفة في شركة تأمين، لكنها لم تستلم لرفضها في مجال الفن، وبدأت أعمالها الفنية بمشهد صغير جدًا مع السندريلا سعاد حسني في فيلم « إشاعة حب» عام 1960م.

الفنانة آمال رمزي

أعمالها الفنية 

بلغت الأعمال الفنية للفنانة آمال رمزي، أكثر من 100 عمل فني متنوع على ارغم من أن أدوارها لم تتعدى الأدوار الثانية والثانوية، إلا أنها استطاعت أن تنال قسطًا من الشهرة خاصة في فترة السبعينيات.

تعتبر آمال رمزي أحد أطول الممثلين عملا في الوسط الفني، حيث يمتد تاريخها الفني منذ حقبة الستينات وحتى عام 2018 م من خلال مسلسل « عيش أحلامك»، مشاركة في عدد من الأفلام السينمائية المميزة منها « الحقيقة السوداء، حسونة، البيه البواب، البعض يذهب للمأزون مرتين، التوت والنبوت، بديعة مصابني، للرجال فقط».

الفنانة آمال رمزي

ما سر حصولها على لقب رمزي 

كانت الفنانة آمال رمزي شديدة الإعجاب بالدنجوان احمد رمزي، موضحة في أحد اللقاءات السابقة « أحمد رمزي لم يكن دنجوان السينما المصرية من فراغ، ولكنه كان أيضًا على المستوى الشخصي إنسانًا راقيًا ومتعاونًا للغاية مع زملائه».

اختارت آمال اسم «رمزي» حبًا وإعجابًا به، وقد وافق هو على منحها الاسم.

آمال رمزي نادية لطفى إشاعة حب سعاد حسني السندريلا أحمد رمزي

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