سافر إلى اليابان.. الأهلي يفقد خدمات علي معلول فى مباراتين بالكأس والدوري

يغيب اللاعب الدولي علي معلول نجم منتخب تونس والاهلي عن مباراة المصري السلوم فى كأس مصر وإيسترن كامبنى فى الدوري المصري .

ومن المقرر ان يعود علي معلول القاهرة يوم 15 يونيو الجاري، وذلك بعد قرار جلال القادري المدير الفني للمنتخب التونسي ، بضم علي معلول لبعثة نسور قرطاج التي سافرت خلال الأيام القليلة الماضية لخوض دورة ودية دولية في اليابان.

ويواجه المنتخب التونسي التونسي نظيره تشيلي في التاسعة والربع صباح يوم 10 يونيو الجاري، على أن تكون المباراة الثانية أمام الفائز أو الخاسر من مباراة اليابان أمام غانا، في السادسة والربع من صباح يوم 14 من نفس الشهر.

وكشفت تقارير صحفية، عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع الجنوب أفريقي بونجاني زونجو، لاعب أميان الفرنسي، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.



ووفقاً لم ذكرته مجلة "Soccer Laduma" الجنوب أفريقية أن هناك اهتمام من الأهلي من أجل ضم نجم أميان الفرنسي ومنتخب جنوب أفريقيا بونجاني زونجو، الذي انتهى عقده مع الفريق الفرنسي.



ويعد الأهلي ليس النادي الوحيد الذي يمتلك الرغبة في ضم زونجو بل هناك اهتمام من ناديي هابوعيل ومكابي تل أبيب عمالقة الدوري الإسرائيلي في ضم اللاعب، بالإضافة إلى صن داونز وكايزر تشيفز.



وفي إطار مختلف ،ناقش محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي ، عبر برنامج «زووم» بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم. وذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، و حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التي تضم كلًّا من محسن صالح وزكريا ناصف.



ولم يتم استكمال مناقشة بقية الأمور في اجتماع أمس نظرًا للحالة الصحية لموسيماني والذي أفاد أنه سوف يعود للقاهرة الجمعة المقبل، ويكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادًا للمرحلة القادمة.