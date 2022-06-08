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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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38 قناة فضائية و6 للإنترنت.. تعرف على إمكانيات نايل سات 301 ..شاهد

نايل سات ٣٠١
نايل سات ٣٠١

عرضت فضائية النيل الإخبارية برومو إطلاق النايل سات ٣٠١.

وتناول البرومو أن إمكانيات وخصائص النايل سات ٣٠١ تعادل ٣ أقمار صناعية، وهو أكبر أقمار شركة النايل سات.

يحتوى على ٣٨ قناة فضائية، و٦ قنوات لخدمة الانترنت، كما لدية القدرة على التعامل مع أى تشويش ويحدد مصدرها.

كما تشمل امكانيات القمر الجديد تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية جمهورية مصر العربية والمناطق النائية لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتماعات العمرانيه الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط وخاصة حقل ظهر.

وأشار رئيس نايل سات ان توفير هذه الخدمه يحقق تكامل مع القمر المصرى (طيبه1) وبذلك تكون مصر قادرة على تقديم خدمة الإنترنت الفضائى من خلال قمرين صناعيين بما يضمن تأمين وإستمرار هذه الخدمة.
وفيما يخص عمليات التشويش التى تتعرض لها الأقمار الصناعية بين الحين والآخر قال أحمد أنيس أن نايل سات 301 تم تصنيعه وفق تكنولوجيا متقدمه تمكنه بمفرده وذاتياً من تحديد اى مصدر للتشويش ، كما سيتمكن ايضاً من معالجة عمليات التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التليفزيونيه العاملة عليه .

كما يتميز القمر الجديد باامكانية المناورة بالهوائيات لتغيير مناطق التغطية وفقاً لإحتياجات الدول الإفريقية التى تعتبر سوقاًجديداً لأقمار النايل سات.

وأشار أنيس إلى أنه تم إجراء مفاوضات مكثفة من أجل توسيع وتعميق  الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الكيانات العاملة فى مجال بث القنوات الفضائية مع أشفاؤنا فى المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والأردن وبصفة خاصة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة OSN وشركة SES وشركة  جلف سات الكويتية.

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