شولتز: ألمانيا اتخذت قرارًا تاريخياً بتزويد أوكرانيا بالأسلحة

قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن ألمانيا اتخذت "قرارا تاريخيا" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وستواصل ذلك في المستقبل.

وصرح شولتز، يوم الأربعاء، في اجتماع مع الصحفيين في برلين: "لقد قمنا بالكثير من عمليات التسليم، وسنقوم بعمليات تسليم أخرى، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة"، مشددا في الوقت نفسه على انه "من المهم تجنب المواجهة المباشرة بين الناتو وروسيا"، موضحا أن برلين "تعمل بالتنسيق مع الحلفاء."

ويواجه شولتز انتقادات بسبب تباطؤ ألمانيا في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. ورفض المستشار مرارا مثل هذه الانتقادات. ووفقا له، ساهمت المساعدة العسكرية لكييف، بما في ذلك من ألمانيا، في القدرة الدفاعية للبلاد.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستدعم أوكرانيا من خلال تسليم أسلحة ثقيلة إليها مع استمرار حربها مع روسيا.

وقال شولتز: “لقد قررنا إرسال نظام الدفاع الجوي IRIS-T، الذي يمكنه حماية المجال الجوي لمدينة مثل أوديسا أو كييف. إلي أوكرانيا”.