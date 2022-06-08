قنصل الصين: حجم التجارة مع مصر بلغ 19.97 مليار دولار العام الماضي

ثمنت قنصل عام الصين في الإسكندرية "جياو ليينغ" قوة العلاقات مع مصر، خاصة وأنه تحتفل البلدين بالذكرى السادس والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر. حيث إن مصر أول دولة عربية وإفريقية لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع الصين. و ستواصل الصين ومصر، تحت قيادة رئيسي البلدين، تعزيز التعاون العلمي في مختلف المجالات في المستقبل، بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

ولفتت جياو في تصريحات صحفية أن الصين أصبحت أسرع نموًا للاستثمار في مصر في السنوات الأخيرة فضلا عن استمرار التعاون في مختلف المجالات في ظل مواجهة جائحة كورونا.

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وأضافت "ليينغ" أن حجم تجارة السلع بين الصين ومصر بلغ خلال العام الماضي 19.97 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 37%، وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 بلغ حجم الاستثمار الصيني المباشر الجديد في مصر 223 مليون دولار، بزيادة قدرها 1.5% عن العام السابق، مؤكدة أن مصر شريك قوي للصين .

وأكدت أن الصين ومصر تقفان معًا بحزم، وتساعدان وتدعمان بعضهما البعض منذ بداية فترة الوباء، ونتج عن تعاونهما إنشاء أول خط إنتاج مشترك للقاح "كوفيد-19" في إفريقيا، بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 200 مليون جرعة.

وثمنت قنصل الصين، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية، معتبرة أن الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى تدل على تطور العلاقات بين البلدين، فيما أشارت إلى أن الصين نجحت في إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بصورة مبسطة وآمنة على الرغم من التأثير السلبي للوباء، مما جلب الأمل للعالم كله .

وأشارت إلى وجود علاقات وطيدة وتعاون كبير بين المدن المصرية والصينية ، لافتة إلى أنه خلال العام الجاري تحل الذكرى رقم 30 لإقامة علاقات بين مدينتي الإسكندرية و شنغهاي، فيما يجرى العمل على إقامة المزيد من الشراكات في الفترة المقبلة، لافتة إلى أن التعاون بين البلدين يجرى في كافة المجالات ومنها الأنشطة الثقافية.