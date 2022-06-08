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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

وصفات لإيقاف تساقط الشعر سريعا

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وصفات لإيقاف تساقط الشعر سريعا .

 

وقالت الدكتورة سوسن أن الوصفات عبارة عن :

-وصفة الزبادي اليوناني يحتوي الزبادي اليوناني على البروتينات وفيتامين B5، وهي بروتينات مهمة للشعر، ويعمل كمكيف طبيعي للبشرة،والعسل يحتوي على الخصائص المضادة للبكتيريا، ويحمي الشعر من التلف.


 

المكونات: ملعقتان كبيرتان من الزبادي اليوناني. ملعقة كبيرة من العسل. عصير ليمونةٍ واحدة.


 

طريقة التحضير: يُوضع الزبادي اليوناني في وعاء، ثم يُضاف العسل والليمون، ويُخلط بشكلٍ جيد للحصول على عجينة. توضع العجينةعلى فروة الرأس وجذور الشعر بواسطة الفرشاة. يُترك الخليط على الشعر مدة نصف ساعة، ثمّ يُشطف بالماء البارد. تُطبّق الوصفة مرة أومرتين أسبوعياً إذا كان الشعر جافاً.


 

-وصفة الحلبة تعزز الحلبة نمو الشعر، وإعادة بناء بصيلات الشعر، كما أنها تجعل الشعر قوياً، ولامعاً، وطويلاً، وطريقتها هي:


 

المكونات: ملعقتان كبيرتان من بذور الحلبة. أربع ملاعق كبيرة من الزبادي. بياض بيضة. ماء.


 

طريقة التحضير: تُنقع بذور الحلبة في الماء، وتُترك ليلةً كاملة. تُهرس بذور الحلبة للحصول على عجينة، ويُضاف إليها القليل من الماء، ثميوضع لبن الزبادي والبيض. يوضع الخليط على الشعر وفروة الرأس، ويترك مدة نصف ساعة. يُغسل الشعر بالماء جيداً. تُكرر الوصفة مرة أومرتين في الشهر.


 

-وصفة الشمندر والحناء يحتوي الشمندر على البوتاسيوم، والبروتينات، والفيتامينات الضرورية للشعر، ويمكن استخدامه بهذه الطريقة:


 

المكونات: كمية من أوراق الشمندر. ملعقة كبيرة من الحناء.

طريقة التحضير: تُغلى أوراق الشمندر في الماء، وتُترك حتى تقلّ كمية الماء إلى النصف. يُطحن الشمندر، وتُضاف الحناء إليه، ويُخلطللحصول على عجينة. يُوضع الخليط على فروة الرأس، ويُترك مدة عشرين دقيقة، وبعد ذلك يُغسل الشعر بالماء. تكرر الوصفة ثلاث مراتأسبوعياً.


 

-   وصفة عصير البصل والعسل يحتوي البصل على خصائص مضادة للجراثيم، حيث يقضي على البكتيريا التي تسبب التهابات فروةالرأس، كما يحتوي على الكبريت الذي يحسن الدورة الدموية ويوصلها إلى بصيلات الشعر، ويشجع نمو الشعر من أمام فروة الرأس،وطريقته هي:

المكونات: بصلة. ملعقتان صغيرتان من العسل. ماء الورد.


 

طريقة التحضير: تُبشر البصلة، ويُستخرج العصير منها. يُضاف العسل إلى عصير البصل، ثمّ يوضع ماء الورد لتخفيف رائحة البصل. يُوضع الخليط على قشرة الرأس باستخدام قطعةٍ من القطن، ويُترك مدّةً تتراوح بين 40-50 دقيقة، وبعد ذلك يُغسل كالمعتاد.

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