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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

السمنة والتدخين أبرزها.. ما هي أسباب و أعراض جلطة الأوردة العميقة

جلطة الأوردة العميقة
جلطة الأوردة العميقة

جلطة الأوردة العميقة تعتبر من المشاكل الصحية الأكثر شيوعا وأنتشارا بين الكثير من الأشخاص، ويصاب العديد نتيجة ممارسة بعض العادات اليومية الخاطئة التي تؤثر على الصحة بالسلب.
كشف الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم، للأمراض الباطنية والصدرية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن بعض المعلومات الهامة حول  جلطات الأوردة العميقة.


أسباب جلطة الأوردة العميقة 


- الراحة فى السرير لفترات طويلة، والرحلات الطويلة، أو ركوب السيارات بشكل أكبر من المعتاد قد يعرضك للخطر.
- قد يحدث بالنسبة للسيدات الحوامل،حيث قد تصبح السيدات الحوامل أكثر عرضة لحدوث التجلط حتى بعد 6 أسابيع من الولادة.
-السمنة 
-التدخين 
- يمكن أن تحدث الإصابة بسبب إزدياد المشاكل الصحية  كالاورام الخبيثة وأمراض القلب، والتى ترفع من خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.
-قد تأتى الإصابة نتيجة بعض إضطرابات الدم الوراثية.
- يمكن حدوث جلطة أوردة عميقة نتيجة إصابة فى الوريد، والتى قد تحدث نتيجة كسر فى العظام، أو الجراحة، أو صدمات أخرى
- تشكل حبوب منع الحمل، والعلاجات الهرمونية البديلة خطراً ودافعاً للإصابة بجلطات الأوردة العميقة .


أعراض جلطة الأوردة العميقة 


- تورم فى الساق، أو الذراع 
- ألم عند الوقوف أو المشى
- الإحساس بالسخونية فى الساق أو الذراع
- تضخم أوردة الساق أو الذراع.
- تحول لون الجلد إلى اللون الأحمر، أو الأزرق.

علاج جلطة الأوردة العميقة


- تعتبر مضادات التجلط أكثر الأدوية شيوعاً لعلاج مرض جلطة الأوردة العميقة 
-في بعض الحالات يمكن عمل إذابة للجلطة بواسطة القسطرة التداخلية .

كيفية الوقاية من الإصابة بجلطة الأوردة العميقة 


- ينبغى على المريض الإهتمام والعناية بنفسه، والتوقف عن التدخين، والتقليل من الوزن، وممارسة أنشطة حركية بشكل معقول.
- القيام بفحوصات دورية بشكل منتظم، وإتباع إرشادات الطبيب عند وصف دواء للتحكم فى المشكلة الصحية التى يواجهها المريض.
- ينبغى عدم الجلوس لفترات طويلة، وعند السفر لمدة أكثر من 4 ساعات، يجب أخذ إستراحات لتمدد عضلات الساق السفلية، والحفاظ على مرونتها، وكذلك شرب الكثير من الماء.
 

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