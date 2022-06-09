الجبلاية: المنتخب يبحث عن الفوز على إثيوبيا وإيهاب جلال واثق من نفسه

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، أن منتخب مصر يسعى لتحقيق النقطة السادسة في مشوار تصفيات أمم أفريقيا 2023، مشيراً إلى أن إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني، لديه ثقة في نفسه.

وقال علام في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": “البعثة بخير واللاعبين كذلك والجهاز الفني يرغب في تحقيق النقطة السادسة حتى يستريح المنتخب في المباريات القادمة”.

وأضاف: "أعلم كم الضغط على إيهاب جلال وشعرنا بذلك في مباراة غينيا، ولكن أعلم أن لديه شعور مختلف ولم يجلس مع اللاعبين فترة كافية حتى يتعرف معهم، ولكن لديه فكرة عنهم بصفته مدرب في الدوري ونتمنى التوفيق له وهو لديه ثقة في نفسه، واللاعبين لديهم إصرار لتحقيق الانتصارات".

وتابع: "سيتم صرف باقي مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وجميع الترتيبات تمت بشأن مباراة كوريا وتم حجز الطائرة الخاصة".

واختتم رئيس اتحاد الكرة: "ما يهم الآن هو تحقيق الفوز في مباراة إثيوبيا".