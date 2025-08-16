«قطرة دم تنقذ حياة».. حملة تبرع بإسنا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شمس يونس

شهد مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم السبت، انطلاق مبادرة  للتبرع بالدم بشارع أحمد عرابي، وذلك في إطار التعاون المثمر بين جمعية الهلال الأحمر المصري فرع الأقصر ومحافظة الأقصر، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبإشراف الدكتور علي الصادق، رئيس مجلس مدينة إسنا.

حضر فعاليات المبادرة عبد الرحيم طايع، نائب رئيس المركز، والشاذلي سعد، مدير قسم الإشغالات، حيث أكّدا أن الهدف من المبادرة هو نشر ثقافة التبرع بالدم باعتباره شريان حياة يساهم في إنقاذ المرضى ودعم بنوك الدم.

وشملت المبادرة تعريف المواطنين بالفوائد الصحية للتبرع بالدم، مثل تعزيز صحة القلب وتنشيط الدورة الدموية، وخفض مخاطر ضغط الدم والسكتات الدماغية، فضلًا عن تقليل تراكم الحديد الضار وتحفيز إنتاج خلايا دم جديدة.

كما تم تقديم فحوصات وتحاليل مجانية للمتبرعين، تضمنت فحص فيروسات الكبد وفيروس نقص المناعة، إلى جانب تحاليل أخرى لضمان سلامة الدم وجودته، ما يعزز ثقة المواطنين ويشجعهم على الاستمرار في المشاركة.

وأكدت محافظة الأقصر بالتعاون مع الهلال الأحمر أن التبرع بالدم واجب إنساني يعكس قيم التكافل، ويمنح الأمل في حياة جديدة لكل مريض يحتاج إلى قطرة دم تنقذه من الخطر.


 

