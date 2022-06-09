محمد عبدالكريم: وزيرة التجارة تتابع أسبوعيا ملف تعميق الصناعة المحلية.. فيديو

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس مركز تحديث الصناعة إن الدولة المصرية تعمل على ترشيد الواردات بسبب استيرادنا لآلاف البنود ووجدنا بين تلك البنود ١٣١ بند متواجد الخامات المستخدمة في صناعة تلك البنود داخل مصر.

وأضاف "عبد الكريم" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن تعميق الصناعة المحلية بشكل حقيقي وليس شعارات ونعمل علي بنود معينة لتوطين صناعتها داخل مصر.

وتابع رئيس مركز تحديث الصناعة أن تعميق الصناعة المحلية هو موضوع رئيسي ومهم لدي وزيرة التجارة والصناعة وتتناقش فيه أسبوعيا من اجل المتابعة والتطوير ومعرفة احدث الاعمال.

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