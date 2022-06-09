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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحديدي: محمد صلاح سيناطح بنزيما على الكرة الذهبية.. ويقترب من برشلونة.. فيديو

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني

كشف الناقد الرياضي، وليد الحديدي، عن موقف محمد صلاح من ترشيحات الكرة الذهبية هذا الموسم.

 

وتابع الحديدي خلال وجوده ضيفًا في برنامج "بوكس تو بوكس"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة ETC ، محمد صلاح قدم كل شىء في الموسم الماضي على المستوى الفردي سواء عدد الأهداف التي سجلها أو المساهمات مع فريقه خلال على مدار الموسم.

 

 

وأوضح الحديدي أن الأمر في اختيارات القائمين على الجائزة لا يعتمد على حصد البطولات باعتباره أمر يتعلق بفريق جماعي، وإنما تتحكم الفرديات بشكل أكبر في الاختيارات، لذلك لابد أن يكون صلاح مرشح قوي على الجائزة.

 

كريم بنزيما ينافس صلاح

وأكمل الحديدي، أعتقد أن يناطح محمد صلاح، كريم بنزيما على الجائزة، ومن باب العدل أن يأتي صلاح وصيفًا على الأقل في ترتيب المرشحين لحصد الجائزة، بعد كريم بنزيما.

 

وعن مصير محمد صلاح، يرى وليد الحديدي أن محمد صلاح اقترب بشكل كبير من الانتقال لبرشلونة وفقًا لبعض التقارير من صحف موثوقة، وأوضح الحديدي، أن برشلونة يُجهز ميزانية مالية من أجل صنع فريق الأحلام، وبدأت الخطة والمشروع منذ تولي تشافي مهمة تدريب الفريق باعتباره أحد أبناء النادي.


وأتم الحديدي،  صلاح قد ينضم إلى برشلونة ولكن بعد نهاية عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، لأن برشلونة مازال لم يُجهز ميزانيته للتعاقد مع فريق الأحلام وذلك بالتعاقد مع صلاح وليفاندوفسكي وفرانك كيسي وغيرهم من اللاعبين الرائعين.؟

وليد الحديدي محمد صلاح محمد شبانة كريم بنزيما برشلونة ليفربول فرانك كيسي ليفاندوفسكي

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