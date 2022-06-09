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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا والصين تتهمان أمريكا بمجلس الأمن بتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجّهت الصين وروسيا، أمس الأربعاء، انتقادات للولايات المتحدة خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، واتّهمتا واشنطن بتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وعقدت الجلسة لمناقشة الأسباب التي دفعت بكين وموسكو الشهر الماضي إلى استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي كان من شأن تبنيه أن يفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وانتقد السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانج جون، النهج الذي تعتمده واشنطن حيال بيونج يانج، قائلا إن التوتر في شبه الجزيرة الكورية ”أصبح على ما هو عليه اليوم“ بسبب السياسات الأمريكية، مطالبا بتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية.

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بدورها دعت نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أنا إيفستيغنيفا، إلى رفع العقوبات، مضيفة أن كوريا الشمالية تحتاج إلى مزيد من المساعدات الإنسانية وعلى الغرب أن يتوقف عن تحميل بيونج يانج مسؤولية التوترات.

ورفض نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة جيفري دي لورنتيس، الاتهامات الموجهة لبلده، وقال إن العقوبات الحالية وتلك المقترحة هي رد مباشر على ممارسات كوريا الشمالية.

وقال دي لورنتيس: ”نسعى إلى حوار مع كوريا الشمالية من دون شروط مسبقة. لقد مررنا هذه الرسالة عبر قنوات خاصة أيضا، بما في ذلك رسائل رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى كبار المسؤولين في كوريا الشمالية“.

 

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