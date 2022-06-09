أبدا لن أعود.. قصة سيارة فيات مع دنجوان السينما المصرية

اشتهر دنجوان الفن الراحل رشدي أباظة بحبه الشديد للسيارات خاصة فئة السيارات الفارهة، سواء تلك التي كان يمتلكها أو ما كان يظهر بها خلال أعماله الفنية، فما من عمل فني شارك بطولته إلا وحضر بأذهاننا مشهد له وهو يستقل سيارة فاخرة من علامات تجارية تتسم بالفخامة، ولكنه هذه المرة ظهر بشكل جديد ومختلف خلال أحداث فيلم "أبدًا لن أعود" يعبر من خلاله عن المواطن العادي البسيط الذي يمتلك سيارة إعتمادية إقتصادية.



فقد جسد الفنان الراحل رشدي أباظة خلال أحداث فيلم "أبدًا لن اعود" شخصية الدكتور الجامعي أحمد، الذي أوقعه القدر في فخ أعطاه درسًا في حياته ليؤكد له بأنه مازال يوجد في هذه الحياة ما نتعلمه مهما وصلت بنا مراتب معرفتنا، فقد تعرف عن طريق الصدفة بفتاة في ريعان شبابها أنقذت نجله الصغير من الغرق، توطدت علاقته بها حتى نشأت بينهما قصة حب أدت إلى انفصال زوجته عنه، وهنا شعر بأنه قد خسر حياته بأكملها واعترف بخطأه ولاحق زوجته حتى عادت اليه مرة أخرى.



وخلال مشاهد "ابدًا لن أعود" إستقل رشدي أباظة هذه المرة سيارة إقتصادية أنتجتها الشركة الإيطالية لصناعة السيارات فيات FIAT، أقدم وأعرق شركات صناعة السيارات في العالم حيث تأسست في العام 1899 ببلدة تورينو الإيطالية لذا أطلق عليها اسم FIAT كاختصارا لمصنع السيارات الإيطالية بتورينو والتي تعنيFABBRICA ITALIANA AUTOMOBILI TORINO.

أخذت الشركة الإيطالية فيات FIAT شهرة واسعة خاصة في محيط دول الشرق الأوسط خاصة بعد إنتاجها للكثير من الطرازات الأسطورية، وهذا ما جعل للعديد من إصداراتها منافسة شديدة لطرازاتها التي توقف خط انتاجها في سوق السيارات المستعملة حتى وقتنا هذا،وتحديدًا في سوقنا المصرية.

ورافقت الفنان الراحل رشدي أباظة إحد انتاجات هذه الشركة الإيطالية العريقة وهو الطراز FIAT 1500 L، تلك السيارة التي اتسمت في حقبة إصدارها بأنها تعمل بقوة الدفع الأمامية حينما كانت جميع السيارات تعمل بقوة الدفع الخلفية، وهذا ما ميزها بخفة أكثر عن باقي إصدارات هذا الوقت، وأيضًا لتصميم هيكلها المرتفع بشكل ملحوظ عن سطح الأرض حتي يقيها الصدام بالمطبات والمرتفعات والطرق المتعرجة، فقد اعتمد تصميمها من الداخل على محرك مثبت بطول السيارة، و علبة التروس مثبتة في مقدمة هذا المحرك لتستطيع تحويل الحركة من طولية إلى عرضية حتى تقوم بتغذية عجلات هذه السيارة.

استمدت السيارة FIAT 1500 L قوتها من خيارين من المحركات، كلاهما يتكون من 4 أسطوانات، ولكن المحرك الأول يأتي بسعة 1295 سي سي، وعن المحرك الثاني فهو بسعة 1481 سي سي، ويتصل كلا محركيها بناقل حركة يدوي الأداء من 4 سرعات.

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان الراحل رشدي أباظة بطولة فيلم أبدًا لن أعود مجموعة من كبار نجوم الفن، يأتي من بينهم "نادية لطفي، صفية العمري، عناد حمدي، صلاح نظمي، هالة الشواربي، محمد نجم، عفاف وجدي"، ومن تأليف وسيناريو وحوار وإخراج حسن رمزي، وتم عرض هذا الفيلم لاول مرة بدور العرض السينمائية في 24 يوليو من العام 1975.