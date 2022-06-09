عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبدا لن أعود.. قصة سيارة فيات مع دنجوان السينما المصرية

أبداً لن أعود..
أبداً لن أعود.. قصة سيارة فيات مع دنجوان السينما المصرية

اشتهر دنجوان الفن الراحل رشدي أباظة بحبه الشديد للسيارات خاصة فئة السيارات الفارهة، سواء تلك التي كان يمتلكها أو ما كان يظهر بها خلال أعماله الفنية، فما من عمل فني شارك بطولته إلا وحضر بأذهاننا مشهد له وهو يستقل سيارة فاخرة من علامات تجارية تتسم بالفخامة، ولكنه هذه المرة ظهر بشكل جديد ومختلف خلال أحداث فيلم "أبدًا لن أعود" يعبر من خلاله عن المواطن العادي البسيط الذي يمتلك سيارة إعتمادية إقتصادية.


فقد جسد الفنان الراحل رشدي أباظة خلال أحداث فيلم "أبدًا لن اعود" شخصية الدكتور الجامعي أحمد، الذي أوقعه القدر في فخ أعطاه درسًا في حياته ليؤكد له بأنه مازال يوجد في هذه الحياة ما نتعلمه مهما وصلت بنا مراتب معرفتنا، فقد تعرف عن طريق الصدفة بفتاة في ريعان شبابها أنقذت نجله الصغير من الغرق، توطدت علاقته بها حتى نشأت بينهما قصة حب أدت إلى انفصال زوجته عنه، وهنا شعر بأنه قد خسر حياته بأكملها واعترف بخطأه ولاحق زوجته حتى عادت اليه مرة أخرى.


وخلال مشاهد "ابدًا لن أعود" إستقل رشدي أباظة هذه المرة سيارة إقتصادية أنتجتها الشركة الإيطالية لصناعة السيارات فيات FIAT، أقدم وأعرق شركات صناعة السيارات في العالم حيث تأسست في العام 1899 ببلدة تورينو الإيطالية لذا أطلق عليها اسم FIAT كاختصارا لمصنع السيارات الإيطالية بتورينو والتي تعنيFABBRICA ITALIANA AUTOMOBILI TORINO.

أخذت الشركة الإيطالية فيات FIAT شهرة واسعة خاصة في محيط دول الشرق الأوسط خاصة بعد إنتاجها للكثير من الطرازات الأسطورية، وهذا ما جعل للعديد من إصداراتها منافسة شديدة لطرازاتها التي توقف خط انتاجها في سوق السيارات المستعملة حتى وقتنا هذا،وتحديدًا في سوقنا المصرية.

ورافقت الفنان الراحل رشدي أباظة إحد انتاجات هذه الشركة الإيطالية العريقة وهو الطراز FIAT 1500 L، تلك السيارة التي اتسمت في حقبة إصدارها بأنها تعمل بقوة الدفع الأمامية حينما كانت جميع السيارات تعمل بقوة الدفع الخلفية، وهذا ما ميزها بخفة أكثر عن باقي إصدارات هذا الوقت، وأيضًا لتصميم هيكلها المرتفع بشكل ملحوظ عن سطح الأرض حتي يقيها الصدام بالمطبات والمرتفعات والطرق المتعرجة، فقد اعتمد تصميمها من الداخل على محرك مثبت بطول السيارة، و علبة التروس مثبتة في مقدمة هذا المحرك لتستطيع تحويل الحركة من طولية إلى عرضية حتى تقوم بتغذية عجلات هذه السيارة.

استمدت السيارة FIAT 1500 L قوتها من خيارين من المحركات، كلاهما يتكون من 4 أسطوانات، ولكن المحرك الأول يأتي بسعة 1295 سي سي، وعن المحرك الثاني فهو بسعة 1481 سي سي، ويتصل كلا محركيها بناقل حركة يدوي الأداء من 4 سرعات.

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان الراحل رشدي أباظة بطولة فيلم أبدًا لن أعود مجموعة من كبار نجوم الفن، يأتي من بينهم "نادية لطفي، صفية العمري، عناد حمدي، صلاح نظمي، هالة الشواربي، محمد نجم، عفاف وجدي"، ومن تأليف وسيناريو وحوار وإخراج حسن رمزي، وتم عرض هذا الفيلم لاول مرة بدور العرض السينمائية في 24 يوليو من العام 1975.

رشدي أباظة دنجوان الفن أبد ا لن أعود فيلم الفنان الراحل رشدي أباظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التواصل مع جوزيه.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

التعليم تصدر تعليمات عاجلة لـ المدارس بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

مصر وإثيوبيا الأبرز.. مباريات اليوم الخميس 9 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي| درجات الامتحانات الإلكترونية تصل المدارس اليوم

لأول مرة في التاريخ.. شفاء جميع مرضى السرطان في تجارب سريرية بأمريكا

موضوعات متعلقة

قصة شعار روح النشوة لملكة السيارات الفارهة و مهراجا الهند | صور

فولفو والتفوق بالأمان .. قصة شركة ساهمت في حماية البشرية

رغم قرار الاستغناء عن موظفي مصنع تسلا.. إيلون ماسك يتراجع

قصة سيارة شيفروليه كتبت نهاية فيلم الزوجة 13

حكاية مصمم الزلموكة والشبح والعيون.. أشهر سيارات مرسيدس في التاريخ

مٌهر فورد الجامح الذى تألق في هذا الفيلم مع وحش الشاشة.. صور

صاحبة أكبر عداد فى التاريخ..أنتجتها فولفو ودارت حول الأرض 120 مرة| فيديو وصور

قصة رجل قطع بسيارته أكثر من مليون كيلومتر.. فأهدته تويوتا الموديل الأحدث منها

ترشيحاتنا

9 خواص جديدة فريدة تضيفها آبل لنظام تشغيل آيفون المنتظر

فرار أمريكي مصاب بجدري القردة من مستشفى مكسيكي

إنهاء قوائم الانتظار.. إنجازات السيسي في مجال الصحة خلال 8 سنوات

شديد الحرارة.. حالة الطقس اليوم الخميس 9 يونيو 2022.. فيديو

استقرار الدولار..أسعار العملات الأجنبية لدى بنك مصر مستهل الخميس

المركزي: مصر سددت 24 مليار دولار ديونًا خارجية وللصناديق الأجنبية منذ بداية 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

فيديو

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

تناولها كثيرًا وغير ناضجة| 4 أسباب للنزلات المعوية من أكل البطيخ والخوخ

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ