إطلالة بسيطة.. رحاب الجمل في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

نشرت الفنانة رحاب الجمل صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت رحاب الجمل في إطلالة بسيطة مرتدية قميص باللون الوردي، مع بنطلون باللونين الأبيض والأسود، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي.

وشاركت الفنانة رحاب الجمل، موسم رمضان 2022 بمسلسل توبة؛ مع النجم عمرو سعد بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الماضي بمسلسل ملوك الجدعنة.

يشارك في بطولة مسلسل توبة بجانب النجم عمرو سعد، مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم أسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وهالة فاخر، وحجاج عبد العظيم، ودياب، ومحمد لطفي، والمسلسل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أحمد صالح.