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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

لقي شخص في العقد الرابع من عمره  مصرعه ، وأصيب 5 آخرين، في الساعات الاولي من صباح اليوم الخميس ، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الزعفرانة بني سويف بالقرب من مطار عريضة. 

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي والمصابين إلى المستشفى ذاتها لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الزعفرانة بني سويف. 

دفع مرفق اسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق ب3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، حيث جرى نقل متوفي و5 مصابين في الحادث إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

 

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واستقبل  التخصصي تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير المستشفى 5 مصابين في الحادث وهم: "محمود . ع 
ع" مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، "رمضان . س . م" مصاب كدمات وسحجات بالجسم، "صيام . ر . س" مصاب كدمات وسحجات بالجسم مع جرح بالرأس، و" وفدي.  ح . ع" مصاب كدمات وسحجات بالجسم، و"أحمد . س . م"مصاب كدمات وسحجات بالجسم مع اشتباه ما بعد الإرتجاج، وجميعهم يقيمون بقرية دموشيا ببني سويف.
كنا تبين أن الحادث أسفر عن حالة وفاة لشخص يدعى " عبد الغفار . ع . ع" 35 سنة مقيم دموشيا وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

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