كريم فهمي عبر انستجرام: اللي عايز موسيماني يمشي أهلاوي غبي

علّق الفنان كريم فهمي، على رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب كريم فهمي: بقولها تاني اللي عايز موسيماني يمشي يا أهلاوية غبي يالا.. زملكاوي ذكي جدًا .

وأضاف: لو موسيماني مشي يبقي برافو الاعلام الزملكاوي المرة دي يكسب



وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد عودة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للنادي الأهلي إلى القاهرة قادما من المغرب عقب انتهائه من الدورة التدريبية للمدربين.

وشدد الإعلامى أحمد شوبير على أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للمارد الأحمر سوف يعود يوم السبت المقبل وليس الجمعة بسبب ظروف الطيران بعد انتهاء الدورة التدريبية التي يحضرها.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج ملعب أون تايم المذاع على قناة أون تايم سبورتس: الدورة التدريبية كانت بموافقة النادي الأهلي والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لم يتعمد تأخير موعد وصوله والسبب كان ظروف الطيران فقط بالإضافة إلى أنه مريض بالفعل.