موسيماني يتصدر التريند الأول عبر تويتر.. ومغردون: بندعمك ونثق فيك

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم “بيتسو موسيماني” المدير الفني للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب أنباء رحيل المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني.

وتصدر “بيتسو موسيماني” التريند الأول عبر قائمة الأكثر تداولًا بـ “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي رحيل بيتسو موسيماني، كالاتي:

The people of Al-Ahly Club are with you in the loss before the victory, Professor. You are in all our hearts. Do not leave the club#موسيماني @TheRealPitso pic.twitter.com/DPEYimubEy — Mohamed asaad (@Mohamed03964035) June 9, 2022

ونشر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور له مع الفريق أثناء التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي: "على مدى العشرين شهرًا الماضية، هذه هي رحلتنا التي بارك لنا الله بها"، وأضاف: "أشعر بالامتنان والتواضع.. من أجل الأفضل".

ورغم عدم رضاء إدارة الأهلي على المردود الذي يقدمه موسيماني مع الفريق الا أن الأدارة الحمراء وبالتحديد محمود الخطيب رئيس النادي كان يرفض فكرة اقالته في منتصف الموسم مفضلا الحساب بنهاية الموسم الا أنه يبدو أن الفكر تجاه المدرب الجنوب أفريقي سيتغير بعد تصريحاته الهجومية الغير مبررة على حد وصف الإدارة الحمراء.

وتوترت علاقة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الأهلى بالقلعة الحمراء بعد خسارة المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا الذي حققه في الموسمين الأخيرين، بعد الهزيمة من الوداد المغربي بثنائية دون رد، فى اللقاء الذى أقيم على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

أرقام موسيمانى مع الأهلى

وإجمالا لعب الأهلى فى عهد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق 102 مباراة، حقق الفوز فى 65 وتعادل فى 26 لقاء، وخسر 11 مباراة، وسجل 194 هدفا وتلقت شباكه.

وكان الأهلى قد مدد تعاقد موسيمانى موسمين بعد نجاحاته المدوية مع أحفاد التتش منذ توليه المسئولية خلفاً للسويسرى رينيه فايلر.

بطولات موسيمانى مع الأهلى

توج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات، هي "دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى".

وخسر المدرب الجنوب أفريقى لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة، وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، وخسر بطولة دوري أبطال أفريقيا لصالح الوداد المغربى فى المباراة النهائية.