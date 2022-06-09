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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرار أمريكي مصاب بجدري القردة من مستشفى مكسيكي

فرار أمريكي مصاب
فرار أمريكي مصاب بجدري القردة من مستشفى مكسيكي

ذكرت السلطات الصحية المكسيكية الأربعاء، أن أمريكيا ظهرت عليه أعراض جدري القردة فر من مستشفى مدينة سياحية حيث كان يخضع للعلاج وغادر البلاد.

وقالت وزارة الصحة إن الرجل البالغ من العمر 48 عاما، وهو من تكساس، فر من المستشفى في بويرتو فالارتا على ساحل المحيط الهادئ بالمكسيك نهاية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الطاقم الطبي أبلغه بضرورة إجراء فحص جدري القردة والبقاء في العزل.

وأضافت أنه عندما أدخل إلى المستشفى، ظهرت عليه أعراض ”سعال وقشعريرة وآلام في العضلات وطفح جلدي على الوجه والرقبة“.

وبعد فراره توجه المصاب إلى الفندق الذي كان يقيم فيه مع شخص آخر واستقل طائرة من بويرتو فالارتا في الرابع من يونيو، قبل أن تتمكن السلطات من تحديد مكانه.

وأكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للسلطات المكسيكية الاثنين، أن المريض عاد إلى الولايات المتحدة، حيث أكد فحص أجري له إصابته بجدرى القردة.

وقبل وصوله إلى بويرتو فالارتا في 27 مايو كان الرجل قد زار برلين ودالاس.

وخلال إقامته في المكسيك، حضر حفلات في ناد ليلي في مدينة خاليسكو السياحية.

وحض مسؤولو وزارة الصحة المكسيكية كل من تواجد في النادي الليلي بين 27 مايو و 04 يونيو على مراقبة صحته.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء، أن خطر انتشار فيروس جدري القردة خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض ”حقيقي“، مع تسجيل ألف إصابة بالفعل.

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