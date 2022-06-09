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ديني

عكاشة: تيارات التطرف نفذت إلى الفضاء الإلكتروني باحتراف يستلزم تحركًا سريعًا

صدى البلد

أثنى العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على الجهود المبذولة من قِبل مركز سلام، ووصفها بالعمل الكبير الذي يحمل دلالات عميقة، كما يضطلع بأجندة جيِّدة تتجاوب مع تحديات اللحظة ويسد فراغ مواجهة التطرف، قائلًا: نشرف في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالمشاركة المستمرة في فعاليات المركز.


جاء ذلك خلال مشاركته في مناقشات "مواجهة التطرف في العصر الرقمي" ضمن فعاليات الجلسة الرابعة من مؤتمر مركز سلام التابع لدار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، حيث تحدَّث عن خطورة الإرهاب الرقمي وضرورة وضع برامج عمل لمكافحته في هذه المساحة المعقدة التي تعدُّ من أهم التحديات التي دخلت على النشاط الإرهابي، وأضافت خطرًا جديدًا إلى جانب الأخطار التي اعتدنا عليها في العهود السابقة، مشيرًا إلى أن التيارات المتطرفة نفذت إلى الفضاء الإلكتروني، وأصبحت محترفة في هذا المضمار وتدير نشاطها باحترافية تستلزم التحرك السريع.


كذلك تحدَّث عن ضرورة وجود ضوابط لمكافحة المتطرف، داعيًا إلى عقد لقاءات لبحث وضع هذه الضوابط للمواجهة الإلكترونية وصنع خطوط دفاع حقيقية وخلق منصات تساهم مع المؤسسات المنخرطة في مكافحة التطرف، كما دعا مركز سلام وجميع المراكز المتخصصة للتحمس لمثل هذا الأمر لتحقيق الفائدة المرجوة منه.


في السياق ذاته دعا العميد خالد عكاشة إلى تكثيف وِرَش العمل من أجل دراسة ووضع آليات لنزع التطرف الرقمي ووضع أجندات عمل نظرًا لوجود فجوه كبيرة -بحسب وصفه-، لافتًا النظر إلى أن الأجيال الجديدة والتقنيين المتقدمين في التعامل والتفاعل مع هذا الفضاء ممكن أن يشكلوا جهدًا حقيقيًّا في هذا الإطار، ونحن نحتاج إليهم وإلى مهاراتهم الرقمية، حتى لا يقتصر الأمر على استخدام التنظيمات حصريًّا لهذا الفضاء، مطالبًا مراكز الدراسات للتعاون وبذل جهود مشتركة لإنهاء واجبها وإعداد ملف حقيقي لمواجهة ظاهرة التطرف الإلكتروني.

خالد عكاشة مركز سلام مواجهة التطرف

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