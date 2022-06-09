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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحظة وصول مدبولي إلى الصومال للمشاركة في تنصيب الرئيس حسن شيخ محمود .. فيديو

مصطفى مدبولي ونظيره
مصطفى مدبولي ونظيره الصومالي، محمد حسين روبلي

وصل رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، إلى الصومال للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس حسن شيخ محمود.

وشارك مصطفى مدبولي في مراسم تنصيب الرئيس العاشر لجمهورية الصومال الفيدرالية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان في استقبال رئيس الوزراء في المطار، نظيره الصومالي، محمد حسين روبلي، والسفير محمد الباز، سفير مصر بالصومال. 

وتأتي المشاركة المصرية رفيعة المستوى في مراسم التنصيب، تأكيداً على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، منذ استقلال الصومال عام 1960.

كما تأتى في إطار تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، عزم مصر مواصلة تقديم كل الدعم الممكن للصومال الشقيق، من أجل بناء وترسيخ مؤسسات الدولة. 

رئيس الورزاء الصومال راسم تنصيب الرئيس حسن شيخ محمود الرئيس حسن شيخ محمود الرئيس عبدالفتاح السيسي

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