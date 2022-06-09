لحظة وصول مدبولي إلى الصومال للمشاركة في تنصيب الرئيس حسن شيخ محمود .. فيديو

وصل رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، إلى الصومال للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس حسن شيخ محمود.

وشارك مصطفى مدبولي في مراسم تنصيب الرئيس العاشر لجمهورية الصومال الفيدرالية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان في استقبال رئيس الوزراء في المطار، نظيره الصومالي، محمد حسين روبلي، والسفير محمد الباز، سفير مصر بالصومال.

وتأتي المشاركة المصرية رفيعة المستوى في مراسم التنصيب، تأكيداً على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، منذ استقلال الصومال عام 1960.

كما تأتى في إطار تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، عزم مصر مواصلة تقديم كل الدعم الممكن للصومال الشقيق، من أجل بناء وترسيخ مؤسسات الدولة.