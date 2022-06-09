التعليم تعلن درجات الامتحانات الالكترونية لـ الصفين الأول والثاني الثانوي .. معنى ظهور 4 قيم سالبة فيها .. والمدارس تستعد لإعلان النتيجة كاملة الأسبوع المقبل

التعليم :

الرابط الموجود على موقع وزارة التربية والتعليم الآن يخص المدارس فقط

نتيجة الامتحانات الالكترونية تمثل 70% من درجة الطالب النهائية في كل مادة

أرسلت اليوم الخميس 9 يونيو 2022 ، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالاسئلة الإلكترونية إلى المدارس وذلك عبر رابط إلكتروني على موقعها الرسمي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا

يأتي ذلك استعدادا لتجهيز نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي في شكلها النهائي لإعلانها لطلاب.

وتقوم المدارس الثانوية بالدخول على هذا الرابط وادخال البريد الالكتروني وكلمة السر و مسلسل المدرسة والضغط على تسجيل الدخول للاطلاع على النتيجة.

وكشفت المدارس الثانوية عن التفاصيل الموجودة على رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالأسئلة التي أداها الطلاب إلكترونيا على منصة الامتحان على التابلت.

حيث قالت المدارس الثانوية العامة ، أن الوزارة رفعت على هذا الرابط درجات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في الامتحانات الإلكترونية التي أداها الطلاب على التابلت ، مشددة على ان هذا الرابط الموجود على موقع وزارة التربية والتعليم يخص المدارس فقط وليس للطلاب اي صلاحية للدخول عليه والاطلاع على تفاصيله الان.

رابط نتيجة الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي

وأوضحت المدارس الثانوية ، أن وزارة التربية والتعليم كتبت داخل هذا الرابط عدة تعليمات لتحميل نتيجة الاختبارات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022، وتمثلت هذه التعليمات في :

على المدارس ان تقوم بـ تحميل ملفات نتيجة الامتحانات الالكترونية لطاب الصفين الأول والثاني الثانوي التي تمت خلال شهر مايو الماضي والتي تمثل 70% من درجة الطالب النهائية في كل مادة من المواد المقررة.

على المدارس تجميع درجات الامتحانات الالكترونية المشار إليها مع درجات الامتحانات المقالية بالإضافة إلى درجات الطلاب بالفصل الدراسي الأول ، وتجهيز نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي النهائية للطلاب في جميع المواد ، وفقا للتعليمات الصادرة بالكتاب الدوري 1 لسنة 2022

على المدارس اعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي النهائية للطلاب فور الانتهاء من اعدادها

وشددت وزارة التربية والتعليم في الرابط على المدارس الثانوية بضرورة الأخذ في الاعتبار وجود قيم سالبة في ملفات النتيجة وتمثل ما يلي :

* (-1) تعني أن الطالب غائب في هذه المادة ومسجل له محضر غياب

* ( -2) تعني أن الطالب معفي من اللغة الأجنبية الثانية

* ( -4) تعني أن المادة غير مقررة على الطالب

* ( - 6) تعني أن درجة الطالب محجوبة في هذه المادة لحين مراجعة موقفه

ويوجد على رابط نتيجة الاختبارات الإلكترونية لـ الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم ، ايقونة باسم "تحميل نتيجة الصف الأول الثانوي" و ايقونة ثانية باسم "تحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي" لتنظيم عملية تحميل النتيجة في المدارس .

و قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالاسئلة الإلكترونية التي تم تأديتها على منصة الامتحان على التابلت ، والتي ترسلها الوزارة اليوم إلى المدارس قد تم مراجعتها وتدقيقها والتأكد من خلوها من أي أخطاء.

وأضاف وزير التربية والتعليم: سوف تعمل المدارس على حساب الدرجات الكلية ، لـ إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المدارس بشكلها النهائي الأسبوع المقبل.

اعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، اعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي مركزيا من الوزارة

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي لا تعلن مركزيا من جانب وزارة التربية والتعليم ، ولكنها تعلن في المدارس مثل نتائج باقي صفوف النقل.

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالدرجات

وأكد وزير التربية والتعليم أن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الثاني ، ستكون بالدرجات.

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أنه لا صحة لـ إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي في نهاية العام بدون درجات في شكل اجتياز أو عدم اجتياز كما اجتهد البعض.

آلية النجاح في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي ، الطالب الذي سيحصل على 50% من درجات المادة في مجموع الترمين سيكون ناجحا فيها.

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات المادة في مجموع الترمين ، سيكون ملزما بدخول امتحانات الدور الثاني.

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه تم التشديد على المدارس بأن أي طالب تحرر له محضر لأنه لم يتمكن من أداء الامتحان الإلكتروني في أي مادة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لأسباب تقنية، يعتبر اجتاز، لتعرضه لمشكلة تقنية خارجة عن إرادته.

وأضافت وزارة التربية والتعليم إن الطالب الذي يتغيب عن امتحان الفرصة الثانية ولم يكن محررا له محضرا بتعرضه لمشكلة تقنية ، فسوف يدخل امتحانات الدور الثاني.

تفاصيل نجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التقارير النهائية التي تثبت نجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وقال وزير التربية والتعليم : انتهت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنجاح كبير في الترم الثاني بحمد الله وتوفيقه، ونجحنا في أن تمتلك جمهورية مصر العربية منظومة امتحانات إلكترونية وبنية تحتية في المدارس الرسمية والرسمية للغات تعمل بكفاءة ممتازة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية لم تشهد أي حالة تسريب في أسئلتها قبل بدء اللجنة نهائيا.

وأكد الدكتور وزير التربية والتعليم أنه سيتم معاقبة المسؤولين الموجودين لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التي كشفت كاميرات المراقبة وجود حالات غش بالموبايل والتابلت فيها خلال الامتحانات الورقية والإلكترونية.

وقال وزير التربية والتعليم ، إن بعض مسئولي لجان الغشاشين أخفقوا في عملهم وساعدوا على حدوث وقائع الغش.