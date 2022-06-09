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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: السيسي حفر اسمه بقائمة بناة الوطن العظام بالجمهورية الجديدة والتنمية الشاملة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي أسس دولة حديثة، قوامها الاقتصاد القوي والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية وتنمية قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا في مصر.

ونوه المغازي، في تصريحات له اليوم، بما تحقق على يد الرئيس السيسي من إنجازات في مختلف المجالات وبرؤية شاملة تناسب التحديات العالمية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حفر اسمه ضمن قائمة البناة العظام في تاريخ مصر الجمهورية الجديدة التي يشيدها، وحب المصريين لزعامته.

ولفت رئيس عربية البرلمان، إلى أن الدور البطولي الذي قام به الرئيس السيسي منذ عام 2014 في مصر وبعد مساندة الجيش للثورة الشعبية في يونيو 2013، تؤكد أنه رجل أحب الوطن، وزعيم أخلص لتنمية البلاد والارتقاء بسكانها واستعادة مكانتها.

وأشار المغازي، إلى أنه يحسب للسنوات الثماني الماضية من حكم الرئيس السيسي، قدرته عل دحر الإرهاب وإطلاق تنمية واسعة بسيناء، واطلاق مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر الزراعي، وبناء عشرات من المدن الجديدة.

واختتم المهندس يسري المغارى، بالتأكيد على أن مصر تتغير على يد السيسي بعد سنوات من الفوضى والجمود، كما أن عشرات الملايين من المصريين يشعرون بما قدمه الرئيس السيسي ولا يزال لمصر، ومتابعته لكافة المشاريع ليل نهار حتى يطمئن بنفسه على معدل الإنجازات بها.

السيسي مجلس النواب الرئيس السيسي تكنولوجيا العاصمة الادارية المدن الجديدة التكنولوجيا التنمية الشاملة

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