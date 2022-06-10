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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب الغد: نؤيد إجراء الإنتخابات بالقائمة المطلقة لمنح فرصة المشاركة لكل الفئات

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد

قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد أن حزب الغد نؤيد إجراء الإنتخابات بالقائمة المطلقة لأنها تعطى الفرصة لمشاركة كل الفئات والقائمة تنجح معا أو تخسر معا ولا تأخذ الأول والثانى والثالث على سبيل المثال.

وأضاف مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : كما أنك تعمل على الفئات الموجودة حسب القانون وعددهم ، وتسعى كحزب مثلا لإختيار افضل 15 سيدة تستطيع ان تقوم بأداها وكذلك الفلاحين والعمال وذوى الإحتياجات الخاصة ، وبالتالى تكون لديك فرصة فى البحث والدراسات ، وإذا كان هناك تحالف حزبى فى قوائم مشتركة نستطيع ان نفاضل بين الأفضل منهم لكى نشترك معه.

وأشار رئيس حزب الغد إلى أن القوائم الانتخابية منحت الفرصة لفئات كثيرة مثل السيدات وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين ، وبالتالى أعطت فرصة لمشاركة كل الفئات ، كما أنها تتوقف على كل حزب وتشكيلاته فى القوائم وهناك قوائم مشتركة بين مجموعة أحزاب ، وبالتالى فإن التساؤل هل الأيديولوجيات واحدة أم لا .

واختتم:كما أن وضعنا مع الأحزاب يكون مبنى على الأشخاص المميزة التى يتم وضعها فى القائمة لكى تقوم بدورها فى المجلس.

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