عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

آراء المواطنين.. لو قولت لمراتك عايز أتجوز هتعمل معاك إيه؟ .. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة "صدي البلد" آراء المواطنين في استئذان الزوج لزوجته قبل زواجه مرة ثانية.


ثبت الزواج الثاني او تعدد زوجات في الشريعة الإسلامية بقوله تعالى في سورة النساء: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا»، إلا أن البعض يتساءل عن حكمه وهل هو على الإطلاق أم التقييد؟ 
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن رخصة تعدد الزوجات انه لم تأت في آية منفصلة أو حكم مطلق دون تقييد، وإنما وردت في سياق آية قرآنية تدافع عن اليتيمات من الظلم الذي قد يتعرضن له من قبل بعض الأولياء عليهن، وهو ما يجعلنا نستحضر الظلم الذي قد تتعرض له الزوجة الأولى بسبب التعدد، إذا لم يتم الالتزام بالشرط المتعلق به وهو العدل.

 


قال "محمد علي" انه من الضروري الاستاذان من الزوجه لان هذا من حقوقها بعد سنوات من زواج و عشره عمر.


وأكدت "ليلي احمد" انها ترفض من الاساس الزواج الثاني و لو اثر الزوج علي الزواجه مره ثانيه، فستطلب الطلاق منه و تاخذ حقوقها منه.


ولفت "سعيد جمال" ان من الشرع ان الزوج يتزوج اربع مرات، فهو لابد من ابلاغها فقط لكنه غير مجبر علي استئذانها.


وأضافت "منال علي" انها ستوافق علي طلبه، لكنا ستطلب الطلاق و تاخذ كل حقوقها لانها لا تقبل ان تكون زوجه ثانيه.


وأوضح "عمرو محمود" انه لو طلب الزواج من ثانيه و قامت برفض طلبه، سيحترم رفضها و يقدرها لانها هي التي ساندته في حياته.


واختتم " احمد اشرف" ان الرجل له الأحقية في الزواج من 4 سيدات و يجب ان يعدل بينهم لو هو مقتدر فقط، وأنه من الدين إبلاغ الزوجة الأولى قبل الزواج.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

لم تتحمل فراقه فلحقت به.. قصة وفاة حلا الشهري بعد والدها بساعات

أبو جبل وأفشة أساسيين.. إيهاب جلال يعلن تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

عيب| مفيدة شيحة: عروس كفر الدوار فتحت هي وجوزها قناة على يوتيوب

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

المشدد 15 سنة لـ محمود شعبان في قضية الجيش الحر

ترشيحاتنا

15 دقيقة .. التعادل السلبي يسيطر على مباراة مصر وأثيوبيا

الدين والإنسان.. رسالة الأوقاف في الجمعة الثانية من شهر ذي القعدة غدا

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بختام تعاملات الأسبوع

أخبار التكنولوجيا|آبل تعلن عن تحديث كبير يدفعك للتخلي عن واتساب نهائيا.. تويتر يمتثل لطلب إيلون ماسك بشأن الحسابات المزيفة

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث اشتعال النيران بسيارة ببنها

الشرطة الهندية تقاضي مسئولة بارزة بالحزب الحاكم أساءت للنبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

مطعم يكتب رواتب العمال في قائمة الطعام لهذا السبب

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

فيديو

لم تتحمل فراقه فلحقت به.. قصة وفاة حلا الشهري بعد والدها بساعات

تصريحات موسيماني وزوجته تُعجل بالرحيل.. ماذا قال وما علاقة مانويل جوزيه ؟ فيديوجراف

كاميرا في الحمام.. القصة الكاملة لواقعة تصوير السيدات داخل مطعم بالساحل الشمالي

حزن في بورسعيد على الطفل مروان.. والده المدمن قتله لرفضه شراء مخدرات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ