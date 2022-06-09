آراء المواطنين.. لو قولت لمراتك عايز أتجوز هتعمل معاك إيه؟ .. فيديو

رصدت عدسة "صدي البلد" آراء المواطنين في استئذان الزوج لزوجته قبل زواجه مرة ثانية.



ثبت الزواج الثاني او تعدد زوجات في الشريعة الإسلامية بقوله تعالى في سورة النساء: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا»، إلا أن البعض يتساءل عن حكمه وهل هو على الإطلاق أم التقييد؟

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن رخصة تعدد الزوجات انه لم تأت في آية منفصلة أو حكم مطلق دون تقييد، وإنما وردت في سياق آية قرآنية تدافع عن اليتيمات من الظلم الذي قد يتعرضن له من قبل بعض الأولياء عليهن، وهو ما يجعلنا نستحضر الظلم الذي قد تتعرض له الزوجة الأولى بسبب التعدد، إذا لم يتم الالتزام بالشرط المتعلق به وهو العدل.



قال "محمد علي" انه من الضروري الاستاذان من الزوجه لان هذا من حقوقها بعد سنوات من زواج و عشره عمر.



وأكدت "ليلي احمد" انها ترفض من الاساس الزواج الثاني و لو اثر الزوج علي الزواجه مره ثانيه، فستطلب الطلاق منه و تاخذ حقوقها منه.



ولفت "سعيد جمال" ان من الشرع ان الزوج يتزوج اربع مرات، فهو لابد من ابلاغها فقط لكنه غير مجبر علي استئذانها.



وأضافت "منال علي" انها ستوافق علي طلبه، لكنا ستطلب الطلاق و تاخذ كل حقوقها لانها لا تقبل ان تكون زوجه ثانيه.



وأوضح "عمرو محمود" انه لو طلب الزواج من ثانيه و قامت برفض طلبه، سيحترم رفضها و يقدرها لانها هي التي ساندته في حياته.



واختتم " احمد اشرف" ان الرجل له الأحقية في الزواج من 4 سيدات و يجب ان يعدل بينهم لو هو مقتدر فقط، وأنه من الدين إبلاغ الزوجة الأولى قبل الزواج.