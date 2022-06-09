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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الهندية تقاضي مسئولة بارزة بالحزب الحاكم أساءت للنبي

نوبور شارما
نوبور شارما

قالت شرطة نيودلهي إنها تقدمت بدعوى قضائية ضد متحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند موقوفة عن العمل بتهمة "تحريض على الكراهية"، بعد أيام من تصريحاتها المسيئة للنبي محمد والتي أدت إلى رد فعل دبلوماسي عنيف.

وأدانت العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة الهند بعد أن علقت نوبور شارما، التي تنتمي إلى حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، على النبي محمد خلال مناظرة تلفزيونية حديثة الأسبوع الماضي.

وقالت شرطة دلهي، اليوم الخميس ،إنها تقدمت يدعويين أوليتين،  ضد أولئك الذين يحاولون زعزعة الهدوء العام وتحريض الناس على أسس الانقسام.

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وقالت الشرطة على تويتر "إحداهما تتعلق بالسيدة نوبور شارما والأخرى ضد كيانات وسائط اجتماعية متعددة"، دون تحديد المنشورات التي أثارت الشكوى وما هي هذه الكيانات.

الهند شرطة نيودلهي الحزب الحاكم نوبور شارما ناريندرا مودي النبى محمد

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