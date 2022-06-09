الشرطة الهندية تقاضي مسئولة بارزة بالحزب الحاكم أساءت للنبي

قالت شرطة نيودلهي إنها تقدمت بدعوى قضائية ضد متحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند موقوفة عن العمل بتهمة "تحريض على الكراهية"، بعد أيام من تصريحاتها المسيئة للنبي محمد والتي أدت إلى رد فعل دبلوماسي عنيف.

وأدانت العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة الهند بعد أن علقت نوبور شارما، التي تنتمي إلى حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، على النبي محمد خلال مناظرة تلفزيونية حديثة الأسبوع الماضي.

وقالت شرطة دلهي، اليوم الخميس ،إنها تقدمت يدعويين أوليتين، ضد أولئك الذين يحاولون زعزعة الهدوء العام وتحريض الناس على أسس الانقسام.

وقالت الشرطة على تويتر "إحداهما تتعلق بالسيدة نوبور شارما والأخرى ضد كيانات وسائط اجتماعية متعددة"، دون تحديد المنشورات التي أثارت الشكوى وما هي هذه الكيانات.