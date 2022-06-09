زوجة راغب علامة تتألق بإطلالة صيفية جذابة

حرصت جيهان علامة زوجة الفنان اللبناني راغب علامة صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وبدت "جيهان" بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا انيقا، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على تسريحة شعر مميزة، حيث تركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، كما وضعت مكياجاً ناعماً يتلاءم مع لون بشرتها.

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يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النورى.