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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالإنجازات.. نائب:الرئيس السيسي حول مصر من دولة تعاني مشكلات إلى جمهورية جديدة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال النائب  عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ ، إن الرئيس السيسي أحدث نقلة كبيرة للدولة المصرية خلال الـ8 سنوات الماضية من كونها دولة تعاني من كثير من المشكلات في كافة المجالات ، سواء عشوائيات، مشاكل فى الطرق ، الكهرباء ، الطاقة ، مصانع متوقفة ، ولكن بفضل جهوده المستمرة أرسى قواعد  جمهورية جديدة تتسع للجميع .

وأضاف عكاشة فى بيان صحفى له أن هناك العديد من الإنجازات التي تمت على أرض الواقع خلال الـ8 سنوات الماضية، من أبرزها البنية الأساسية وتشمل منظومة الطرق في مصر والتي تطورت بشكل ملحوظ، بجانب قطاع الكهرباء والذي شهد أيضًا نقلة غير مسبوقة وبالتالي استطاع تحقيق إنجازات خلال ثماني سنوات توازي خمسين سنة كل ذلك يرجع لجهوده ومواصلة العمل ليل نهار من أجل إعادة بناء الوطن.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية المبادرات الرئاسية  ، ومنها مشروع  "حياة كريمة" في الريف المصري، والذي يعد مشروعا عملاقا ومن أفضل المشروعات القومية التي تمت خلال الفترة الأخيرة، لتغيير وجه الحياة في الريف والقرى المصرية، ومبادرات القضاء على فيروس "سي"، وسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار، ومبادرة 100 مليون صحة ، مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في إطار الاهتمام بصحة المرأة والصحة الإنجابية ، بالإضافة لمشروع المليون ونصف المليون فدان ، وإعادة استغلال مشروع توشكي.

الرئيس السيسي الطرق الكهرباء الطاقة عشوائيات

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