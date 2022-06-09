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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد بيومي يطالب برحيل الجهاز الفني لـ منتخب مصر بعد الخسارة من أثيوبيا

صدى البلد

طالب خالد بيومي الناقد الرياضي، برحيل الجهاز الفني لـ منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، والمسؤولين عن كرة القدم في مصر؛ عقب الخسارة التي تلقاها منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ونشر بيومي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كاتبا: المختصر.. رحيل كل مسؤولي كرة القدم والرياضة الحاليين.. تصفية كل لاعبي المنتخب.. وتصعيد المنتخب الأولمبي.. تخفيض عقود لاعبي الأندية المصرية إلى 5 ملايين في الموسم.. مهما كان اسمهم.. لأنهم لا يستحقون، ورحيل الجهاز الفني، مصر أكبر منكم جميعا.

 

نتيجة مباراة مصر واثيوبيا

وفاز منتخب إثيوبيا على نظيره منتخب مصر 0/2، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، على ملعب بينجو الدولي، بعاصمة مالاوي ليلونجوي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار العام المقبل.

سجل هدفي إثيوبيا كل من داوا هوتيسا في الدقيقة 21، وشيمس بيكلي في الدقيقة 39.

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