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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اطلاق قافلة لمكافحة مسببات العمى بقرية العقال القبلي بأسيوط اليوم

صدى البلد

تطلق محافظة أسيوط قافلة لمكافحة مسببات العمى بقرية العقال القبلي التابعة لمركز البداري اليوم "الجمعة" ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" التي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

ولفت  اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الفعاليات والمبادرات لتقديم خدمات مختلفة للمواطنين على أرض الواقع تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والوقوف بجانب مؤسسات الدولة في هذا الشأن.

محافظ أسيوط: تنفيذ قافلة لمكافحة مسببات العمى بقرية العقال القبلي

وأوضح محافظ أسيوط إنه سيتم ـ خلال القافلة ـ إجراء كشف الرمد على أمراض العيون للأهالي بالمجان ودون أي مقابل في مناطق تجمعاتهم بالقرية وتوزيع الأدوية على من يثبت طبياً احتياجه لها وإجراء العمليات الجراحية للمرضى منهم بالمجان لخدمة أهالينا بتلك المنطقة، مشيداً بدور مؤسسة صناع الخير للتنمية لمساهمتهم في علاج مرضى العيون من الأسر الأكثر احتياجاً وغير القادرين في مراكز المحافظة، مطالباً بتنظيم وتنفيذ مزيد من المبادرات والحملات لتقديم خدمات طبية لأكبر عدد ممكن للمرضى من غير القادرين.

أسيوط قافلة لمكافحة مسببات العمى العمى مركز البداري قرية العقال القبلي عنيك فى عنينا

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