أحمد موسى بعد هزيمة منتخب مصر من أثيوبيا : فضيحة بكل المقاييس

أعرب الإعلامي أحمد موسى ، عن استيائه بعد أداء منتخب مصر الهزيل أمام نظيره الاثيوبي ، والهزيمة بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 .

وكتب موسى على صفحته الرسمية على السوشيال ميديا ( إثيوبيا لن تنام الليلة لا تصدق أن منتخبهم تفوق على منتخبنا في كل حاجة حتي الجرى … هل إيهاب جلال شاهد المباراة ؟؟ أم كان متفرجا مثلنا ؟ فضيحة بكل المقاييس .. ابحثوا عن منتخبنا الأصلي ؟؟؟ هل يتراجع إيهاب جلال وياخدها من قصيرها ويسيب منتخبنا في حاله … وربنا معانا )

وتعرض منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخسارة مذلة أمام نظيره الأثيوبي، بهدفين مقابل لاشيء، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على ملعب بينجو بالعاصمة المالاوية ليلونجوي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة الأفريقية التي تقام في كوت ديفوار العام المقبل.

ترتيب المجموعة الرابعة

الأول: منتخب أثيوبيا – 3 نقاط

الثاني: منتخب مالاوي – 3 نقاط

الثالث: منتخب غينيا – 3 نقاط

الرابع: منتخب مصر – 3 نقاط



نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا

وفاز منتخب إثيوبيا على نظيره منتخب مصر 0/2، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، على ملعب بينجو الدولي، بعاصمة مالاوي ليلونجوي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار العام المقبل.

سجل هدفي إثيوبيا كل من داوا هوتيسا في الدقيقة 21، وشيمس بيكلي في الدقيقة 39