ميري: المنتخب مع إيهاب جلال لازال في بداية المشوار ونأمل بتحسن المستوى.. فيديو

قال الإعلامي خالد ميري، إن بداية أداء المنتخب مع إيهاب جلال، كانت جيدة وتحقيق الفوز بضربة البداية على منتخب غينيا، على الرغم من وجود إصابات في عدد من لاعبي المنتخب.

وأضاف خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن محمد صلاح تحامل على نفسه على وشارك في المباراة الاولى، وقدم أداء جيدا.

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، أن محمد صلاح أكد أنه سيستمر في صفوف ليفربول قبل لقاء نهائي أوروبا، ولكن هناك تكهنات الآن أنه من الممكن أن ينتقل لأحد صفوف قطبي الكرة الأسبانية برشلونة أو ريال مدريد.

وأشار خالد ميري إلى أن المنتخب مع إيهاب جلال لازال في بداية المشوار ونأمل أن يتحسن المستوى وعدم انتقاد المدرب الوطني.



